Мир 10 марта 2023, 09:16 Устроивший стрельбу в Гамбурге, вероятно, мертв — СМИ Bild: человек, устроивший стрельбу в Гамбурге, возможно, мертв РИА «Новости»

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Человек, устроивший стрельбу в церкви Гамбурга, предположительно, мертв. В здании, возле которого все произошло, нашли тело — предположительно, это и есть преступник, но информация уточняется. Об этом написала газета Bild.

Правоохранители оценили случившееся как «массовое убийство на почве одержимости». Сейчас, как отметили в полиции, «ситуация успокоилась». Никаких доказательств того, что стрелок мог сбежать и скрывается, нет. Правоохранителям, прибывшим на место, не пришлось открывать огонь.

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Стрельба произошла в местном центре «Свидетелей Иеговы»* в городском районе Альстердорф накануне, около 23:00 по московскому времени. Известно о семи погибших и 24 раненых, из которых семь находятся в тяжелом состоянии. Поначалу СМИ делились информацией о том, что преступник может находится в бегах, поэтому местным жителям порекомендовали по возможности не выходить из дома.

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*«Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.