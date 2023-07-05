Происшествия 05 июля 2023, 12:07 Десятки пострадавших и один погибший. Как Макеевка пережила зверский обстрел со стороны ВСУ Мэр Макеевки Ключаров: в результате обстрела ВСУ пострадал 41 мирный житель РИА «Новости»

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Город Макеевка в Донецкой Народной Республике вечером 4 июля пережил одну из сильнейших атак со стороны ВСУ. Украинские силы ударили по городской больнице, жилым домам. Известно об одном погибшем мирном жителе и множестве пострадавших, среди них — дети. «360» собрал все, что известно об обстреле.

Обстрел Макеевки 4 июля

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило об обстреле Макеевки, города — спутника Донецка, примерно в 17:00 во вторник. За десять минут до этого зафиксировали удары, которые ВСУ наносили из населенного пункта Ласточкино в Ясиноватском районе. Украинские боевики выпустили 10 ракет из американской HIMARS.

Чуть позже стало известно об обстреле Донецка. Всего за пять минут противник выпустил по этому городу и Макеевке 23 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Атаки продолжались весь вечер: Макеевку обстреливали в 19:35, 20:45, 21:20, Донецк — в 19:25: 20:30, 20:45, 20:55, 21:00, 21:20, 22:10. Удары фиксировали также ночью и утром 5 июля.

Что было целью ВСУ

Одной из мишеней ВСУ в Макеевке стала городская больница № 2, где в тот момент находились 344 пациента. Депутат Народного совета ДНР Александр Камышов в своем Telegram-канале сообщил, что повреждения получили хирургическое и реанимационное отделения. Также выбиты окна в здании станции переливания крови.

Пациентов, среди которых были раненые, экстренно перевезли в другие медицинские учреждения. По словам Камышова, украинские силы особенно активно обстреливали Червоногвардейский район.

Мэр Макеевки Владислав Ключаров в Telegram-канале заявил, что восемь медицинских организаций в городе пострадали от взрывной волны: повреждены двери, фасады, выбиты стекла. Также под ударом оказались жилые дома.

РИА «Новости»

Утром 5 июля в эфире телеканала «Россия-24» мэр уточнил, что всего повреждены 13 детских садов, 40 многоквартирных домов, две пожарные части и другие социально значимые объекты.

Пострадавшие и погибшие

По последним данным, в результате обстрела Макеевки пострадал 41 мирный житель, один человек погиб.

«На сегодняшнюю минуту [пострадал] 41 человек. Двое детей — 2009 года рождения и 2014 года рождения. Это легкие ранения осколками стекла. Один человек погиб — мужчина 1962 года рождения», — сказал Ключаров в эфире «России-24».

За помощью обратились 36 жителей, на месте работали 14 экипажей скорой помощи, отметила заместитель министра здравоохранения республики Анастасия Мартынова. С некоторыми людьми продолжают работать психологи.

Представительство ДНР в СЦКК подчеркнуло, что за последние сутки жертвами атак ВСУ в регионе стали три человека. Один из них — житель Черногвардейского района Макеевки, двое других — из Петровского района Донецка. Число пострадавших в этих городах достигло 46.