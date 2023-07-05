Происшествия 05 июля 2023, 09:00 Более 40 человек пострадали после обстрела Макеевки и Донецка со стороны ВСУ Представители ДНР в СЦКК: 3 человека погибли в Макеевке и Донецке из-за обстрелов за сутки РИА «Новости»

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По последним данным, при обстрелах в Макеевке и Донецке за последние сутки погибли три человека. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки», — сказано в сообщении.

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Еще 46 человек получили ранения разной степени тяжести, в их числе оказались трое детей. Речь идет о людях, которые живут в Буденновском и Петровском районах Донецка, Черногвардейском районе Макеевки, Александровке, Новопетриковке. Ранее сообщалось о шести пострадавших в Макеевке.

Известно, что в результате ударов жилые дома в Донецке и Макеевке получили повреждения. Также пострадали 13 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе девять медицинских учреждений.

Мощные взрывы раздались в этих городах вечером 4 июля. ВСУ для атаки использовали РСЗО HIMARS, которые им поставил Запад.