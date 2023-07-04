04 июля 2023, 23:44
Пациентов поврежденной обстрелом ВСУ больницы в Макеевке эвакуировали
Мэр Макеевки Ключаров сообщил об эвакуации пациентов из поврежденной ВСУ больницы
Хирургический корпус больницы № 2 в Макеевке получил повреждения в результате атаки со стороны ВСУ, пациентов эвакуируют в другие больницы города. Об этом ТАСС сообщил мэр Макеевки Владислав Ключаров.
«Пострадал хирургический корпус, выбиты все стекла. Пациентов переводят в другие больницы», — сказал он.
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В своем Telegram-канале Ключаров отметил, что повреждения зафиксировали в учреждении здравоохранения и в многоквартирных жилых домах.
«В восьми медицинских организациях города Макеевки взрывной волной повреждены остекление, двери и фасады. Информация по раненым уточняется», — написал мэр.
По его словам, сейчас на месте продолжают работать оперативные службы.
Вооруженные силы Украины обстреляли больницу в Макеевке Донецкой Народной Республики. Основной удар ВСУ пришелся по Червоногвардейскому району. Также под огонь украинских боевиков попали Ворошиловский и Калининский районы Донецка.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обстрелов со стороны ВСУ по Донецку смертельные ранения получили два человека.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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