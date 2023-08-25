Эксклюзив 25 августа 2023, 19:17 «Я потерял сознание». Виновник жуткого ДТП в Калуге не вспомнил, как устроил аварию «360»: виновник массового ДТП в Калуге поможет пострадавшим, если его освободят

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Автомобилист, устроивший массовое ДТП на остановке в Калуге, не помнит деталей аварии. В беседе с «360» он рассказал, что он потерял сознание.

«Я очнулся только в больнице», — отметил он.

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Никаких наркотиков, заверил обвиняемый, он не принимал. После обследования у него нашли «какой-то дефект».

«Бог его знает, когда был занесен. Но это может быть от лекарства, потому что очень много препаратов принимаю», — пояснил он.

О каких именно лекарствах идет речь он не сказал, но добавил, что их слишком много — «целый шкаф». На вопрос, болеет ли он чем-то, мужчина ответил: «Есть недуг».

За рулем подозреваемый был без прав. Как стало ранее известно «360», мужчина был злостным нарушителем ПДД. В 2007 и 2014 году его ловили за вождение в нетрезвом виде.

«Весной [лишали прав] за запах после похмелья», — прокомментировал он.

По словам подозреваемого, он хочет компенсировать ущерб пострадавшим. Но для этого нужно, чтобы его освободили.

«Надо сначала, чтобы суд принял решение, чтобы меня освободили, чтобы я мог им помогать. Это же надо к ним ходить, обеспечивать. Не просто деньгами, а походы в магазин, в больницу свозить человека», — поделился автомобилист.

О содеянном водитель, устроивший аварию, сожалеет. Он не хотел, прожив полвека, оказаться под стражей.

«Я потерял сознание, просто потерял сознание. Я не останавливался, пробил толпу людей. Я как пошел по бездорожью, я просто потерял сознание. Представляете, вот так до 50 лет прожить — и в наручниках», — заключил он.

Водителя, который сбил 11 человек на остановке в Калуге, арестовали на два месяца. Постановление инстанции не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.