Эксклюзив 24 августа 2023, 15:27 Устроивший массовую аварию с пострадавшими в Калуге водитель оказался злостным нарушителем Источник «360»: устроивший массовое ДТП в Калуге водитель управлял авто пьяным Соцсети

Читать 360tv в

Лишенный прав автомобилист врезался в остановку и сбил 10 человек в Калуге. Источник «360» сообщил, что мужчина был судим, он неоднократно появлялся пьяным в общественных местах, управлял авто в состоянии алкогольного опьянения и пользовался телефоном во время вождения.

Как стало известно, Владимиру А. 48 лет. Он оказался злостным нарушителем ПДД и получил свыше 20 штрафов. В 2007 и в 2014 году его ловили за вождение в пьяном виде. В последний раз от медицинского освидетельствования он отказался.

Реклама

Кроме того, автомобилист состоял на учете в полиции, а с 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов. По предварительным данным, в этот раз водитель тоже мог быть пьян или ему стало плохо за рулем. Подробности происшествия выясняет полиция.

Как рассказывал очевидец, Владимир А. был сильно пьян, и перед аварией его даже стошнило. Он нажал на газ и въехал в толпу людей на тротуаре. По предварительным данным, водитель сбил минимум 10 человек, среди которых двое детей.

Экстренные службы оперативно прибыли на место случившегося. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.