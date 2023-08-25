Криминал 25 августа 2023, 17:48 Виновника ДТП на остановке в Калуге арестовали на два месяца Суд заключил под стражу водителя, сбившего 11 человек на остановке в Калуге unsplash.com

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Водителя, который сбил 11 человек на остановке в Калуге, арестовали на два месяца. Соответствующее решение вынес Калужский районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После рассмотрения ходатайства следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Постановление инстанции не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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«Суд, с учетом позиции прокуратуры, заключил его (подозреваемого — прим. ред.) под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

ДТП произошло днем 24 августа, в этот же день полицейские задержали виновника аварии. Автомобилист оказался злостным нарушителем ПДД и получил свыше 20 штрафов. В 2007 и 2014 году его ловили за вождение в нетрезвом виде. В последний раз мужчина отказался о медицинского освидетельствования.