Происшествия 10 марта 2024, 00:37 Запашный ответил на слухи о возбуждении дела из-за смерти эквилибристки Запашный: никто не возбуждал дела из-за смерти эквилибристки Морозовой РИА «Новости»

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Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опроверг информацию о том, что Следственный комитет России якобы завел уголовное дело в связи со смертью эквилибристки Влады Морозовой. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал», — заявил Запашный.

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Слухи о возбуждении производства по делу о «причинении смерти по неосторожности» запустили в Сети.

Артистка, которой была 22 года, скончалась в реанимации в первой Градской больнице. По словам Запашного, она потеряла сознание за кулисами после номера. Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.

Ранее в СМИ появилась информация, что циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, а программа началась в 17:00.