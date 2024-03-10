10 марта 2024, 00:37
Запашный ответил на слухи о возбуждении дела из-за смерти эквилибристки
Запашный: никто не возбуждал дела из-за смерти эквилибристки Морозовой
Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опроверг информацию о том, что Следственный комитет России якобы завел уголовное дело в связи со смертью эквилибристки Влады Морозовой. Об этом сообщил Telegram-канал RT.
«Никто и никакого уголовного дела не возбуждал», — заявил Запашный.
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Слухи о возбуждении производства по делу о «причинении смерти по неосторожности» запустили в Сети.
Артистка, которой была 22 года, скончалась в реанимации в первой Градской больнице. По словам Запашного, она потеряла сознание за кулисами после номера. Гендиректор опубликовал видео, на котором Морозова появляется в одном из трюков.
Ранее в СМИ появилась информация, что циркачка умерла перед выступлением. Запашный опроверг эти слухи и заявил, что артистке стало плохо после начала представления. Эквилибристку из цирка увезли в 20:37, и она еще была жива, а программа началась в 17:00.
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