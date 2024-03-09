Происшествия 09 марта 2024, 23:18 Молодая эквилибристка Большого Московского цирка умерла в реанимации Запашный: умерла 22-летняя артистка Большого Московского цирка Морозова РИА «Новости»

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Молодая артистка Большого Московского цирка Влада Морозова ушла из жизни. О трагическом событии сообщил генеральный директор учреждения Эдгард Запашный в Telegram-канале.

Морозова скончалась в реанимации в первой Градской больнице. Запашный назвал враньем сообщения о смерти артистки перед началом выступления. Он добавил, что в 20:27 она еще была жива. При этом шоу началось в 17:00.

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«В нашем цирке, Большом Московском цирке произошло горе. Только что в реанимации в первой Градской больнице умерла очень хорошая, молодая артистка Влада Морозова, выпускница циркового училища», — написал Запашный.

Информация о том, что 22-летняя эквилибристка умерла перед выступлением, появилась в Telegram-канале «112». Там сообщили, что девушка потеряла сознание и находилась в состоянии клинической смерти.

Накануне стало известно о смерти заслуженной артистки России, актрисы Театра на Таганке Аллы Богиной. Она ушла из жизни 1 марта. Представители культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким покойной.