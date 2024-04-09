Происшествия 09 апреля 2024, 12:30 Слава, депрессия, разлад с женой. Погиб звезда «Голоса» Евгений Кунгуров Праздничный концерт «50-летие Большого Детского Хора им. В. С. Попова» / РИА «Новости»

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Оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров пригрозил покончить с собой вечером 8 апреля. Затем написал супруге Ирине о планах расстаться с жизнью и перестал выходить на связь. Женщина вызвала спасателей к дому в Пресненском районе Москвы, где жил артист. Вскоре его тело нашли сотрудники экстренных служб. О биографии, личной жизни и ярких моментах из карьеры певца — в материале «360».

Биография Евгения Кунгурова

Кунгуров родился 18 июля 1983 года в поселке Заречный Свердловской в семье военного. Мальчик вырос в городе Гагарский, также пять лет пробыл в немецком Коттбусе.

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Прадед Евгения пел в Саратовском театре оперетты, поэтому ребенку с детства привили любовь в музыке. Он начал творческую карьеру в музыкальной школе, которую окончил по классу баяна. Там же впервые начал петь в хоре. Затем поступил в училище при Московской консерватории, а позже — в саму консерваторию.

Уже во время учебы Кунгуров активно гастролировал в составе Образцово-показательного оркестра внутренних войск МВД России. Также выступал в Театре оперы при консерватории. Зрителям тогда особенно полюбились его исполнения в опере Сергея Рахманинова «Алеко».

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Кунгуров в телепроектах и шоу «Голос»

В 2011 году Кунгуров попробовал себя в проекте «Большая опера» на телеканале «Культура». Однако зрительскую любовь артист получил после участия в шоу «Голос». Он попал в команду к Александру Градскому, дошел до финала, но уступил победу сопернице Дине Гариповой.

«Таким голосом и таким тембром можно петь все, что угодно. Мало шансов, что кто-то покажет то же самое», — говорил Градский про Кунгурова.

После проекта Евгений начал сольную карьеру, гастролировал по российским городам. В это время его пригласили на проект «Один в один», участники которого перевоплощались в других персонажей. За время шоу звезда спародировал Муслима Магомаева, Федора Шаляпина, Надежду Бабкину, Сергея Жукова, Александра Розенбауса и других.

В 2014 году Кунгуров стал ведущим программы «Романтика романса» на телеканале «Культура». С 2023-го имел звание заслуженного артиста Российской Федерации.

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Что известно о личной жизни Евгения Кунгурова

Певец был женат дважды. С первой женой Натальей Троицкой прожил три года — с 2012-го по 2015-й. У супругов не было детей, но Кунгуров воспитывал сына Натальи от первого брака. Причиной расставания стал роман артиста с певицей Еленой Максимовой.

Второй женой Кунгурова стала Ирина, о ней мало информации. У пары есть сын Иван, в 2022 году родилась дочь Ариадна. С 2023-го Евгений и Ирина находились в процессе развода.

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Артист признавался, что во время участия в одном из телевизионных проектов у него начались проблемы с алкоголем. Тогда он за полгода набрал примерно 20 килограммов.

В интервью на телеканале «Россия 1» Кунгуров говорил, что его подкосили внезапная слава и первые серьезные заработки. Справиться с проблемой помогла первая супруга Наталья Троицкая.

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Вторая жена Кунгурова Ирина рассказала, что у него была депрессия. На официальном учете в психдиспансере Евгений не состоял, но наблюдался у доктора в частной клинике. Об этом заявил и друг артиста Сергей Шолох, однако он охарактеризовал Кунгурова как человека, способного справиться с любой ситуацией.

«Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь», — добавил Шолох в комментарии RT.

По информации Telegram-канала Mash, в 2023 году Кунгуров три раза попадал в психиатрическую больницу. Врачи выявили у него смешанное тревожное расстройство и клиническую депрессию.

Родные не знали о его проблемах Евгения и были в шоке, когда услышали о его гибели.

«Мы сами сидим здесь при смерти. <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — рассказал отец артиста "Пятому каналу".

Внешне Кунгуров действительно не вызывал опасений. На последних видео в соцсетях, опубликованных три недели назад, он выглядит полным сил и жизнерадостным.

Берегите друг друга, звоните чаще друг другу, любите своих родителей, свою Родину, потому что здесь мы выросли, здесь похоронены наши предки. Все будет замечательно, если мы будет беречь все вместе то, что создано поколениями. Евгений Кунгуров

Редакция «360» выражает соболезнования родным и близким Евгения Кунгурова.