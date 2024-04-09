Знаменитости 09 апреля 2024, 01:55 «В чужую душу не заглянешь». Близкий друг Кунгурова признался, что говорил с ним незадолго до смерти Близкий друг Кунгурова рассказал о последнем разговоре с артистом перед смертью РИА «Новости»

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Близкий друг Евгения Кунгурова, которого нашли мертвым в центре Москвы, признался, что разговаривал с ним незадолго до смерти, но артист даже «виду не показал», что собирается свести счеты с жизнью. Об этом Сергей Шолох рассказал RT.

«Он крепкий человек, нормальный мужик был русский. В чужую душу-то не заглянешь», — добавил Шолох.

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По его словам, у Кунгурова имелись «психические отклонения», с которыми он пытался справиться во время лечения в платных клиниках.

Кроме того, Шолох опроверг информацию о разводе оперного певца с женой.

До этого отец Кунгурова, проживающий на Урале, признался, что ничего не знал о его самоубийстве. Мужчина добавил, что они сами сейчас «сидят при смерти». Отец артиста также отметил, что о гибели сына им сообщили по телефону.