Знаменитости 09 апреля 2024, 00:48 «Мы сами сидим при смерти». Отец звезды «Голоса» Кунгурова отреагировал на сообщение о его гибели Родственники певца Евгения Кунгурова признались, что не знали о его суициде РИА «Новости»

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Живущие на Урале родственники оперного певца и звезды шоу «Голос» Евгения Кунгурова, покончившего с собой в Москве, признались, что ничего не знали о его состоянии. Об этом сообщил Пятый канал.

«Мы сами сидим здесь при смерти. <…> Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все», — ответил отец артиста.

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Тело Кунгурова обнаружили у его дома на Зоологической улице в Москве. По предварительной информации, перед суицидом он отправил супруге сообщение, где признался, что планирует проститься с жизнью. После этого он перестал выходить на связь. Женщина вызвала домой спасателей.

СМИ сообщили, что в последнее время Кунгуров наблюдался у психиатра, но на учете не состоял, так как обратился в платную клинику.

Правоохранители уже выясняют все обстоятельства суицида артиста.

Кунгуров прославился после участия в первом сезоне шоу «Голос» на Первом канале, хотя и не стал победителем. Его наставником был ныне покойный Александр Градский.