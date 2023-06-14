Происшествия 14 июня 2023, 14:36 Еда на свой страх и риск. Что известно о массовом отравлении шаурмой в Братске Диетолог Русакова: из-за нюансов приготовления шаурма может быть опасна Unsplash

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Более десятка жителей Иркутской области попали в больницы с острой кишечной инфекцией. Причиной отравления стала шаурма из кафе быстрого обслуживания. Оказывается, регулярные проверки подобных мест уже не в моде: санэпидстанция делает это лишь по жалобам потребителей.

Отравления шаурмой

Жители Братска ощутили недомогание после того, как поели в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». К врачам обратились более 35 человек, из них 11 (включая пятерых детей) госпитализированы, им поставили диагноз «острая кишечная инфекция».

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Специалисты областного Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Они взяли на анализ пробы пищевой продукции и воды в кафе, сделали смывы с объектов окружающей среды. В суд подали документы с требованием приостановить деятельность кафе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Правоохранительные органы изъяли из кафе продукты, кухонную технику и приборы для анализов. Также проверяют документы персонала.

Опасный фастфуд

Кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова в разговоре с «360» напомнила, что сама по себе технология приготовления шаурмы не предполагает хорошую прожарку мяса.

«Этот вертел, на котором крутится, как правило, куриное мясо, прогревает не все слои и термическая обработка проходит не полностью. Если производитель экономит на продукции, оставшееся на вертеле мясо, которое не пошло в шаурму, может использоваться повторно на следующий день», — объяснила Русакова.

РИА «Новости»

При таком способе приготовления мяса риск распространения инфекции кишечной группы крайне велик. Тем более что курица сама по себе может содержать болезнетворные бактерии, группы кишечной палочки, сальмонеллы.

Традиционная добавка к шаурме — различные овощи и соусы — тоже могут быть опасны.

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Регулярных проверок нет

При приготовлении пищи в заведениях вроде «Шаурму хочу» могут нарушать не только технологию, но и элементарные правила гигиены: сотрудники зачастую работают без одноразовых перчаток и посуды, а продукты хранят на открытом воздухе.

Русакова подчеркнула, что подобные блюда категорически нельзя давать детям. Впрочем, для взрослых шаурма тоже небезопасна, поскольку риск развития кишечной инфекции высок.

При кишечной инфекции, в зависимости от степени интоксикации и обезвоживания, могут нарушиться как сердечно-сосудистая система, так и развиться полиорганная недостаточность — пострадают почки, печень. Легкие последствия: хронический дисбактериоз, нарушение кишечной флоры. Дарья Русакова

Сегодня проверки заведений быстрого питания не проводят на регулярной основе, как ранее, предупредила медик. Чаще всего поводом для визита комиссии становятся жалобы потребителей.

РИА «Новости»

Ранее отсутствие постоянного контроля за кустарными производителями еды и напитков привело к массовому отравлению в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также в Удмуртии.

В результате из-за слабоалкогольного «Мистера Сидра» погибли более 30 человек: в некоторых пробах напитка выявили примеси метанола и этилбутирата.