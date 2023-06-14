Происшествия 14 июня 2023, 07:53 Массовое отравление шаурмой произошло в Братске, половина пострадавших — дети Губернатор Иркутской области Кобзев: в кафе Братска отравились шаурмой 10 человек РИА «Новости»

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В Братске произошло массовое отравление шаурмой. Госпитализировали 10 человек, половина из которых — дети. Информацию передали в Роспотребнадзор, который выяснит причину произошедшего, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Массовое отравление в Братске. 10 человек госпитализировали после посещения кафе. Пятеро из них — дети», — написал он.

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Первые вызовы скорой помощи приняли утром 13 июня, вслед за ними — еще несколько, всего больше 10. Взрослых отправили в инфекционное отделение больницы № 5, детей — в Братскую детскую клиническую больницу. Остальные пострадавшие, по словам Игоря Кобзева, в состоянии легкой и средней степени тяжести остались дома. Информацию об отравлении шаурмой передали в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области и Иркутский областной центр медицины катастроф.

Медпомощь понадобилась клиентам кафе «Шаурму хочу», сообщили в Роспотребнадзоре. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. Специалисты взяли на анализ пробы продуктов, воды, смывы с объектов окружающей среды и подготовили документы для приостановки работы кафе через суд.