Происшествия 25 марта 2024, 20:03 Четверо на скамье подсудимых. Что известно о подозреваемых в теракте в Crocus City Hall Фаридуни Шамсидин на скамье подсудимых. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

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Суд арестовал до конца мая четверых подозреваемых в совершении теракта в Красногорске. Не исключено, что перед нападением все они прошли подготовку в специальном турецком лагере. «360» собрал все, что известно о Далерджоне Мирзоеве, Рачабализоде Саидакрами Муродали, Мухаммадсобире Файзове и Шамсидине Фаридуни.

Арест подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Вечером 22 марта на концертную площадку Crocus City Hall напали террористы. В результате нападения погибли более 130 человек, свыше 180 пострадали. Бандиты попытались скрыться и, вероятно, собирались прорваться на украинскую территорию, но их поймали и обезвредили.

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Через день после трагедии Басманный районный суд города Москвы арестовал всех подозреваемых в совершении террористического акта и поместил в следственный изолятор до 22 мая 2024 года. Мужчины признали вину.

По предварительным данным, нападавших явно готовили, снабдили оружием, указали цель и варианты побега. Кто руководил терактом, теперь предстоит выяснить следствию.

Одного из подозреваемых заводят в зал суда. Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Что известно о предполагаемых исполнителях теракта

Далерджон Мирзоев

Самый старший из подозреваемых — 32-летний Далерджон Мирзоев. Он женат, отец четверых несовершеннолетних детей. Получил временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, однако ее срок уже истек. Планировал работать в такси, но бизнес не заладился, в итоге познакомился в Telegram с мужчиной по имени Абдулло.

Журналисты RT выяснили, что Мирзоев с 2011 года неоднократно нарушал миграционное законодательство России. Его отправили в центр временного содержания для последующей депортации, однако мужчина то ли сбежал оттуда, то ли был отпущен для выезда. Так или иначе, российскую территорию он не покинул.

Рачабализода Саидакрами Муродали

Второй фигурант — Рачабализода Саидакрами Муродали. Ему 30 лет, нет ни оконченного среднего образования, ни работы, но женат, есть ребенок. Во время задержания и допроса мужчина заявил, что не помнит адрес своей регистрации и не понимает русский язык.

Муродали был зарегистрирован в Подольске. Шесть лет назад его оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России и обязали совершить «контролируемый самостоятельный выезд».

Мухаммадсобир Файзов

Самый младший из четверки — Мухаммадсобир Файзов, 19 лет. Занимался единоборствами, весь прошлый год он работал в барбершопах Иваново, а затем Тейково, но в момент ареста был безработным.

После задержания заявил, что по-русски не разговаривает. Допрос вели через переводчика с таджикского. В суд его доставили в сопровождении врачей, так как мужчина оказал сопротивление при задержании и получил ранение.

По данным СМИ и очевидцев, до теракта Файзов несколько раз посещал Crocus City Hall: приходил туда перед концертами Георгия Лепса и Shaman, которые проходили 8 и 9–11 марта.

Как сообщил Telegram-канал Mash, подсудимый зарегистрирован в «резиновой квартире» в Иванове. Есть версия, что Файзов снимал расстрел беззащитных посетителей Crocus City Hall на видео и был за рулем автомобиля, на котором подозреваемые сбежали после атаки. Если это так, то именно парикмахер сбил восьмилетнего мальчика.

Шамсидин Фаридуни

Четвертый на скамье подсудимых — 25-летний Шамсидин Фаридуни. Женат, ребенку нет еще и года, зарегистрирован в Красногорске, работал на подольской паркетной фабрике. Его опознали фотограф, который работал 7 марта в Crocus City Hall, и водитель такси.

Последний припомнил, что в тот день Фаридуни был явно в хорошем настроении. Также мужчина запомнился одному из охранников концертного зала. Он рассказал «360», что незадолго до теракта видел этого странного посетителя: тот ходил по фойе, осматривался, задавал вопросы на ломаном русском языке, после чего ушел.

Фаридуни назвали главарем банды. Похоже, именно он контактировал с заказчиками теракта, получал основные инструкции и передавал их подельникам. Задержанный признался, что им посулили полмиллиона рублей — по 125 тысяч на каждого. И сделали 50%-ную предоплату.

Поначалу Фаридуни рассказывал, что просто случайно попал в какой-то Telegram-канал, где ему предложили подзаработать. На допросе мужчина также сообщил, что в начале марта прилетел из Турции.

Следователи подозревают, что как минимум двоих, а скорее всего, всех четверых нападавших обучали в специальном тренировочном лагере в самом сердце Турции — в Стамбуле. Эту же версию выдвинули российские военкоры.

Кто защищает подозреваемых

Защищать подозреваемых в теракте будут назначенные судом бесплатные государственные адвокаты. Никто из частных специалистов не захотел представлять их в суде, сообщил Telegram-канал Mash. Эту информацию подтвердили и другие источники.

В то же время Федеральная палата адвокатов, а также Адвокатские палаты Москвы и Московской области сообщили, что готовы предоставить бесплатную юридическую помощь всем пострадавшим при теракте 22 марта и тем, кому требуется совет в связи с последствиями этой трагедии.