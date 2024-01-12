Общество 12 января 2024, 20:11 Сыровар из «Давай поженимся!». Жизнь и бизнес Олега Сироты Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Передача «Давай поженимся!» подогрела интерес к личности подмосковного сыровара Олега Сироты. «360» выяснил самые интересные детали из биографии предпринимателя: как он начинал, почему развелся с женой и зачем кардинально сменил имидж.

Биография Олега Сироты

Олег Сирота — фермер и бизнесмен. Он владеет собственной сыроварней в подмосковном городе Истре. Известность в России предприниматель получил после того, как в 2018 году обратился к президенту Владимиру Путину на дискуссионном клубе «Валдай».

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Тогда Сирота признался главе государства, что уже 10 раз передавал ему на пробу свой сыр, но его все время забирала охрана. На это российский лидер предположил, что деликатес каждый раз съедали.

Родители Олега Сироты

Олег Сирота родился 7 декабря 1987 года в небольшой подмосковной деревне Путилково, неподалеку от города Красногорск. Мать будущего бизнесмена работала воспитателем, а отец был милиционером.

Предки бизнесмена по линии отца в начале XIX века перебрались из Полтавской губернии в деревню Малые Ягуры на Северном Кавказе. Прадед воевал в Первой конной армии под руководством полководца и одного из первых маршалов Советского Союза Семена Буденного и погиб в 1919 году.

Прадед по материнской был крестьянином, его раскулачили и расстреляли в 1937 году, а дед, Евдоким Сирота, прошел Советско-Финскую и Великую Отечественную войны.

Ранние годы

Олег Сирота учился в Ульяновской средней школе в Красногорске. Он сохранил теплые отношения с учителями и периодически навещает их.

Будущий фермер проявлял большую тегу к знаниям и, как рассказывал сам, отличался словоохотливостью на уроках.

В юношестве Сирота интересовался раскопками, в 2002 году ездил в поисковые экспедиции вместе с отрядом «Победа». Он собирал информацию о без вести пропавших солдатах и участвовал в захоронении найденных останков.

По информации Kratkoebio.ru, Министерство обороны России отметило заслуги и активную гражданскую позицию Олега Сироты нагрудным знаком «За активный поиск».

По окончании школы в 2004 году Сирота поступил в Российский государственный заочный университет на факультет зооинжерии. Перед этим будущий фермер ненадолго ездил в Оренбург, чтобы поработать в плавильном цеху Южно-Уральского никелевого комбината, однако быстро вернулся в Подмосковье.

Начало бизнеса

Еще с 16 лет будущего фермера интересовала тема программирования, а в студенческие годы он серьезно погрузился в нее. Сирота занимался системным администрированием, создавал и продвигал сайты.

Любимое дело оказалось прибыльным, но доход был нестабильным. По словам самого бизнесмена, в один месяц он мог заработать четыре миллиона, а в другой потерять шесть.

Фермер Олег Сирота на фестивале фермеров — сыроваров в Московской области, 2017 год / РИА «Новости»

В январе 2011 года Олег Сирота начал писать о сельском хозяйстве в России в «Живом журнале». Этот блог он ведет до сих пор.

В ранних публикациях бизнесмен сетовал на то, что фермы в стране часто закрываются, а «русской деревне» грозит вымирание. Он рассказывал, что мечтает возродить крестьянские традиции и сделать сельскую жизнь более привлекательной для людей.

Примерно в то время Сирота осознал, что устал от IT-сферы, и захотел прийти к чему-то новому. Тем боле, что бизнесмен мечтал стать фермером еще в детстве — исходя из этого, и выбирал институт.

В 2014 году в ответ на беспрецедентные санкции Запада против России он начал создавать свое крестьянское хозяйства. Идея фермера была в том, чтобы сделать его образцово-показательным.

Олег Сирота открывает свою собственную сыроварню в деревне Дубровское Московской области, 2015 год / РИА «Новости»

Сирота создал проект будущей фермы и обратился к властямм Подмосковья, чтобы найти под нее землю. Он рассказал о своей идее в интернете, и ее поддержали рублем. Благодаря краудфандингу бизнесмен купил землю в деревне Дубровской в городском округе Истра Московской области.

Чтобы преуспеть, Сироте пришлось рискнуть всем, что он успел заработать. Посоветовавшись с семьей, фермер продал машину, имущество и вложил все накопления в дело. По признанию самого Сироты, открыть свое дело ему помогли государственные субсидии и свобода от уплаты налогов в первые три года.

Истринская сыроварня

Летом 2015 года Сирота открыл свою знаменитую сыроварню. К 2018-му с его производства выходило по 400 килограммов продукции в день, а к концу 2019-го объем увеличился до полутора тонн. В 2020-м фермер стал главным поставщиком молока, сыра, сметаны и творога для всей Московской области.

В Москве и области есть фирменные магазина Истринской сыроварни «Русский пармезан», работает и доставка. Сирота создал не просто ферму — это огромный проект, который включил в себя контактный зоопарк, кафе и даже небольшую гостиницу. Детям и взрослым проводят экскурсии, знакомят с обитателями хозяйства.

Экскурсии на сыроварне в Истре

Взрослых и детей знакомят с процессом производства сыров и другой молочной продукции. Гостям предлагают приехать на выходные и полностью погрузиться в фермерское дело, говорится на официальном сайте сыроварни. В Истре проводят программы для романтических свиданий, игры и мастер-классы.

В праздники сыроварня устраивает тематические гуляния. Например, в Рождество там проходили зимние забавы в снегу, а в кафе всех желающих учили расписывать пряники.

Гостей знакомят с козами, овцами и другими жителями фермы, а детей катают на лошадях. Устраивают и спортивные состязания. В ноябре 2023 года на территории фермы прошел семейный забег.

Секреты сыров Олега Сироты

Главный секрет продукции, которую выпускают на ферме Сироты, в том, что он сам очень любит сыр. В интервью YouTube-каналу «Ешь Деревенское» бизнесмен отметил, что не все могут заниматься делом по душе, а у него такая возможность есть.

«Сначала мы начали делать йогурт — это основа нашего производства, с чего все началось. Йогурт, сыр моцареллу, просто свежий сыр мы делали. Ну, а потом потихоньку по твердым сырам двигались и даже замахнулись на русский пармезан», — рассказал Сирота.

РИА «Новости»

Еще один секрет в том, что на ферме Сироты содержат симментальских и сычевских коров. Эти породы вывели специально для сыроваренных производств: из их молока получаются продукты очень высокого качества.

Фермер тщательно подходит и к выбору корма для коров, ведь именно от него зависит вкус будущего сыра.

Есть такая старая русская пословица: «что у коровы на языке, то и в молоке». Мы ее и придерживаемся. Весь наш сыр безлактозный. У него выдержка — больше шести недель. За это время вся лактоза перерабатывается бактериями. Олег Сирота

Фестиваль сыра в Истре: бывший «Сыр! Пир! Мир!»

С 2015 года на ферме Олега Сироты устраивали фестиваль «Сыр! Пир» Мир!». Как рассказывал бизнесмен RT, «маленький междусобойчик» с годами перерос в масштабное событие.

Оно объединило в себе ярмарки, мастер-классы, общение представителей отрасли и многое другое. Разумеется, гвоздем программы всегда оставались разные сорта сыра.

Олег Сирота на всероссийском гастрономическом фестивале «Сыр! Пир! Мир!» на территории сыроварни «Русский Пармезан» в городском округе Истра Московской области, 2021 год / РИА «Новости»

В 2022 году посольство Нидерландов потребовало, чтобы Олег Сирота не включал в фестиваль гауду, маасдам и эдам. Дипломаты настаивали, что название продукции нужно изменить.

Фермер отреагировал на это с иронией и ответил, что «вертел мнение посольства Нидерландов на сырной мешалке». В конце Сирота посоветовал иностранцам пожаловаться на него в Истринский суд.

В том же году фестиваль, который обычно проходит в августе, собрал 360 сыроваров из 54 регионов России. За несколько дней, пока он шел, продали 60 тонн молочной продукции, семь тонн меда, пять тонн хлеба и 17 тонн колбас и мяса.

Символом мероприятия стало граффити, посвященное достижениям Московской области в сельском хозяйстве. Фестиваль пользуется большим успехом и собирает много гостей.

С 2023 года августовский фестиваль на ферме Сироты в Истре называется «Главный гастрономический фестиваль лета в Подмосковье».

Личная жизнь Олега Сироты

Бизнесмен не скрывает от общественности личную жизнь. В 2009 году он познакомился с православным бизнесменом и основателем первой в России товарной биржи «Алиса» Германом Стерлиговым.

Будущий фермер приехал к нему в гости, чтобы отыскать горшочек с золотом: Стерлигов закопал клад, но забыл, где он находится. В этот визит Сирота впервые увидел его дочь Пелагею и влюбился.

Олег Сирота и Пелагея, 2017 год / РИА «Новости»

Сватовство с конем

Будущий сыродел выбрал достаточно необычный способ завоевать сердце возлюбленной. Просить руки старшей из пятерых дочерей Стерлигова он пришел с орловским жеребцом на поводу.

Сирота рассказывал журналистам, что заплатил за коня примерно 70 тысяч рублей. Отец Пелагеи оценил жест, но свадьбу не одобрил. Олег смог добиться свадьбы только спустя год, она состоялась в 2011 году.

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Жена и дети бизнесмена

Долгое время в разных СМИ писали, что Пелагея не хотела выходить за Сироту и даже пыталась сбежать из-за зага. По словам Сироты, 19-летнюю девушку от этого останавливало только то, что он держал ее за руку.

Но в 2022-м сама Пелагея опровергла слухи в разговоре с «360». Она отметила, что никаких попыток сбежать не было, а предложение Сирота сделал на пруду с пиявками.

В браке у пары родилось три дочери и сын: Ефросинья, Варвара, Мария и Киприан. Старшей дочке 12 лет, средней — 11, младшей — 10. Сын в 2023 году пошел в первый класс, рассказала Пелагея в интервью «Рамблеру».

Развод Олега и Пелагеи Сироты

Пелагея и Олег Сирота развелись в октябре 2021 года. Сыровар сообщил об этом на странице во «ВКонтакте». Он опубликовал совместное фото с женой и написал, что они не справились, брак окончен.

Бизнесмен добавил, что надеется сохранить хорошие отношения с бывшей супругой. Пара была вместе 11 лет.

Немного позже между бывшими супругами все-таки возникли разногласия из-за детей. После развода Пелагея отказалась от фамилии мужа и вернула девичью — Стерлигова.

По словам девушки, именно Сирота принял решение о разводе. Друг бизнесмена объяснил Kp.ru расставание тем, что тот просто устал. Остальные близкие семьи признавались журналистам, что сами толком не знают причины.

Жизнь Сироты после развода

Несмотря на развод, Сирота проводит время с детьми: в его соцсетях и Telegram-канале часто появляются совместные фотографии с ними.

Сам бизнесмен сильно изменился внешне. Но, как он признался, это связанно не с расставанием.

Похудение и смена имиджа

Сыровар начал заниматься спортом и сбросил 25 килограммов. Это изменило его практически до неузнаваемости. Еще больше он удивил общественность, когда сбрил усы и подстригся.

Если раньше Сирота походил на зажиточного крестьянина, то к январю 2022 года больше стал напоминать известного футболиста или актера.

«Решил постричься. У меня такой сложный период жизни. Иногда так бывает, женщины делают каре, мужчины подстригают волосы и бороды», — рассказывал Сирота в интервью radiokp.ru.

Еще в 2020 году сыровар весил около 114 килограммов, ему было сложно ходить. У сыровара начались боли между ребер, стало прихватывать сердце.

Тогда врачи поставили ему третью стадию ожирения и призвали срочно худеть, что Сирота и сделал.

Председатель совета Ассоциации «Народный фермер», первый заместитель председателя Комиссии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Общественной палаты России Олег Сирота перед началом стратегической сессии «Продовольственная безопасность» в Координационном центре правительства, 14 ноября 2023 года / РИА «Новости»

Олег Сирота на «Давай поженимся»

В 2024 году 36-летний бизнесмен решил поучаствовать в шоу на Первом канале «Давай поженимся». Олег Сирота рассказал, что Лариса Гузеева звала его на съемки еще четыре года назад.

Тогда сыровар еще был женат, но ведущая заявила, что Сирота обязательно придет к ней на передачу.

«Лариса как в воду глядела», — написал он.