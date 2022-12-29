Эксклюзив 29 декабря 2022, 11:09 Олег Сирота заявил на бывшую супругу в опеку. Она боится, что сыродел отберет у нее детей Бывшая жена Олега Сироты рассказала, почему фермер пожаловался на нее в опеку Соцсети

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Тихий развод сыродела Олега Сироты набирает скандальные обороты. По словам бывшей жены, фермер пожаловался в опеку, заявив, что ему мешают видеться с детьми. Экс-супруга уверяет: дети видят отца часто и это могут подтвердить многочисленные свидетели. Она убеждена, что виной всему — зависть из-за ее нового бизнеса.

Пелагею Стерлигову вызвали в опеку

Осенью 2021 года Олег и Пелагея Сирота сообщили, что расстаются после 11 лет совместной жизни. Обе стороны подчеркивали, что развод будет мирным, без обид и претензий. Просто чувства ушли.

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Теперь бывшая жена подмосковного фермера рассказала в соцсетях, что экс-супруг написал на нее заявление в органы опеки. Именно туда мать четверых детей пригласили 28 декабря на «серьезный разговор».

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Женщина предположила, что причина — профессиональная ревность и ее планы заняться своим делом, развивать новое производство. Видимо, собственный бизнес экс-жены и не дает покоя известному сыроделу.

Проблему нужно решать полюбовно

Пелагея, вернувшая девичью фамилию Стерлигова, рассказала «360», что в органах опеки ей открыли суть претензий экс-супруга. В заявлении говорилось, что бывшая жена не дает ему встречаться с детьми.

Это бред. И дети подтвердят, и соседи, и водитель, и няня — кто угодно, что они полмесяца у него торчат. Еще он требует сменить школу детям, хотя они учатся там много лет, с самого начала, в садик туда ходили и плачут, не хотят менять школу — школа хорошая. Пелагея Стерлигова

Стерлигова отметила, что дети проводят с обоими родителями одинаковое количество времени. Но, как объяснили в опеке, если проблемы не решить полюбовно, Сирота продолжит писать заявления и каждый раз нужно будет разбираться, вызывать мать для беседы.

«Я на неделю раз в месяц уезжаю в Донбасс, то есть восемь дней они безвылазно у него сидят. Ездят к отцу на выходные и в будни. Бывает, конечно, что отказываются, но не буду же я заставлять детей, когда они плачут, говорят: „Мы не поедем!“ Видимо, он думает, что это я виновата», — рассказала Пелагея.

Она подчеркнула, что воспитывать четверых детей непросто и в ее интересах, чтобы отец не отказывался от них. Скорее всего, дело в бизнесе: как только бывшая жена сыровара поделилась в соцсетях, что начала заниматься бизнесом, Сирота в тот же день написал заявление.

«На меня ему не за что обижаться. Он же ушел из семьи, забрал бизнес. Если бы это я сделала, тогда было бы понятно, а так… Надеюсь, это скоро закончится, ведь такие истории к добру не приводят никогда», — добавила Пелагея.

«360» связался с Олегом Сиротой, однако тот отказался комментировать ситуацию с заявлением в органы опеки.

Невеста за коня

Олега Сироту можно по праву назвать самым знаменитым фермером Подмосковья. Сыродел, обладатель престижных международных наград, блогер и главный идейный вдохновитель фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» часто был героем различных СМИ и телепрограмм.

Жена фермера Пелагея — старшая из пятерых детей предпринимателя Германа Стерлигова. Многие российские издания, в том числе KP.ru, тиражировали историю о том, как Сирота выкупил «свою личную единственную жену» у ее отца за орловского жеребца.

«Моя невеста в загсе не то что стояла и молчала, а реально пыталась сбежать, рыдала, кричала, что не любит. Да какой там не любит — прямо говорила, что ненавидит и обязательно от меня сбежит, как только отпущу ее руку», — рассказывал он.

Жеребец действительно был — его, сватаясь, фермер привел в поводу, так как не умел и боялся ездить верхом, подтвердила Пелагея в разговоре с «360». Но истории об истериках и попытках побега она назвала выдумками: хотела бы — сбежала 30 раз.

Вскоре после свадьбы у пары родилась первая дочка, потом вторая, третья и долгожданный сын. Муж и жена вместе работали на ферме, производили сыры и рассказывали подписчикам в соцсетях о своей жизни, делились фотографиями и видео.

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Причина развода неизвестна

После развода Олег Сирота кардинально изменил имидж: похудел на 25 килограммов и сделал модную стрижку. Комментировать расставание он отказывается, не откровенничал и с друзьями. Впрочем, один из них заявил журналистам, что сыродел просто устал от семейной жизни, писал сайт KP.ru.

Коллега фермера, сыровар Дмитрий Гришаев, в «Живом журнале» предположил, что причиной развода стали разные взгляды супругов на вакцинацию от коронавируса. По его словам, Сирота активно агитировал за прививки и не хотел работать с невакцинированными сотрудниками.

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Ничего своего не осталось

Пелагея Стерлигова тоже поначалу воздерживалась от комментариев о расставании, однако в феврале этого года пожаловалась в соцсетях, что «осталась с брачным контрактом на руках», который подписала после рождения сына.

Согласно документу, у нее нет никакой собственности: ни доли в сыроварне, ни бизнеса, ни машины. Все принадлежит бывшему мужу. Даже дом, который подарила бабушка, Сирота якобы заложил на 15 лет в ипотеку на строительство коровника.

«Чувствую себя героиней банального анекдота. Муж ушел к секретарше и, ослепленный новыми чувствами, не видит для себя необходимости выполнять обязательства перед семьей, которую покинул. Что интересы другой женщины выше привычного благополучия детей», — отмечала Стерлигова.

Она признавалась, что боится остаться с детьми на улице: стоит Сироте просрочить платеж — и банк выселит их. Но позже сообщила, что они с Олегом «смогли договориться», несмотря на «пучину страстей и эмоций».