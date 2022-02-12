Сделал предложение на пруду с пиявками и подарил коня. Бывшая жена рассказала, как отказала Олегу Сироте

В жизни Пелагеи Сироты наступил новый этап. Девушка развелась с сыроваром Олегом Сиротой и теперь сама воспитывает четырех детей. О том, как начинались отношения длиной в 11 лет, Пелагея рассказала в интервью «360».

До известной истории со сватовством она видела будущего мужа один раз. Тот приезжал в гости с друзьями.

«Был какой-то праздник, очень много народу, я, честно, не помню его. Второй визит был уже сватовством. Он, правда, подарил коня. <…> Поехал на Рублевский конезавод и купил. Привел в поводу, потому что кататься сам не умел и боялся», — пояснила Сирота.

Конь, подчеркнула она, был необъезженный, дикий, и отца Пелагеи с себя скинул. Замуж та выходить отказалась — странно было соглашаться, ведь человек был совсем незнакомым. Сирота расстроился, пообещал избранницу выкрасть, но так этого и не сделал.

В следующий раз молодые люди увиделись зимой, разговорились. И Олег предложил Пелагее помочь в поисках погибшего на Великой Отечественной войне дедушки.

«Начали общаться. Ходили пять раз в пыльные архивы, было очень нудно. Потом летом я приехала в Москву к бабушке, она плохо себя чувствовала, и две недели мы с ним встречались каждый день. Потом я вернулась в деревню», — вспомнила Сирота.

Олег приехал и сделал предложение на пруду с пиявками. <…> Сказал: „Ты меня так достала. Либо да, либо я тебя увезу. Будет тебе приключение“. Я согласилась Пелагея Сирота соучредитель фестиваля «Сыр! Пир! Мир!».

Слух, что Пелагея якобы пыталась убежать со свадьбы, появился из-за шутки ее новоиспеченного супруга.

«Он очень переживал. Когда мы приехали в ЗАГС, я пошла поговорить по телефону, а он бегал за мной. <…> Был у него какой-то страх в первые месяцы, что я куда-то денусь. Он шутил на эту тему, оттуда и пошла эта легенда, что я хотела сбежать. Хотела бы — сбежала 30 раз», — подчеркнула Сирота.

Развод после 11 лет брака она назвала решением мужа и предположила, что такие ситуации случаются.

«Так бывает: прошли чувства, и человек ушел. Мы поддерживаем ровные отношения. Дружить с человеком в такой ситуации мне сложно пока. Надеюсь, с годами все стабилизируется. У нас дети, у нас были прекрасные 11 лет. Я не могу сказать, что наш брак развалился. И вообще не жалею об этом времени. Это этап в жизни, есть много чего вспомнить хорошего. А главное — четыре гаврика, которые продолжают нашу историю в любом случае. Дети нас объединяют», — заметила Пелагея.

На вопрос о том, как ей живется в новых условиях, Сирота пояснила, что в ней самой изменения не произошли.

«Этап у меня новый, а я все та же. Наверное, я сделала какие-то выводы, стала чуть мудрее. Я счастливая мама. Возможно, в будущем бизнесвумен. Я друг, родственник и просто жизнерадостный человек», — заключила она.