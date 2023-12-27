Эксклюзив 27 декабря 2023, 13:37 «Запугивали и душили детей». В Госдуме объяснили, зачем аниматорам справки от психиатра Депутат Лантратова: ГОСТ по детским квестам ввел это понятие в законодательство Twentieth Century Fox/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В России ввели ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» на развлечения для детей от шести до 18 лет. Организаторам площадок запретили давать задания, во время которых могут причинить боль, обязали нанимать аниматоров с профильным образованием и справкой от психиатра. Стандарт разработали после многочисленных случаев травмирования и консультаций с участниками рынка, рассказала «360» депутат Госдумы Яна Лантратова.

Пожары и травмы

«Темой квестов мы начали заниматься в этом году на основании того, что произошло несколько трагедий. Появлялись сообщения о том, что на различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети», — сказала она.

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Депутат напомнила о громких случаях. Например, во время квеста произошло возгорание, участники не смогли выйти и получили ожоги. На одном из испытаний использовали настоящий топор, женщина поранила руку. Яна Лантратова собственными глазами видела, как на квест-вечеринке детям предлагали под музыку, не подходящую для их возраста, вниз головой съезжать с горки в травмоопасную конструкцию.

«Были случаи, когда во время квеста аниматоры, которых набрали просто по объявлению, без образования, без знаний, без всего, запугивали детей, душили людей и [делали] разные ужасные вещи», — заявила депутат.

Тысячи происшествий

В Госдуме провели круглый стол по этому поводу. На него, по информации Яны Лантратовой, пригласили представителей Минкультуры, Минэкономики, МВД и прокуратуры. Их информация позволила оценить масштаб проблемы.

«У нас сферу квестов никак не регулируют, в законодательстве даже не было такого понятия. <…> Порядка четырех тысяч преступлений расследовали за короткий период времени. Но четкой статистики нет, потому что нет понятия „квест“», — объяснила Яна Лантратова.

Депутаты решили не рубить с плеча и обсудить регулирование квестов с участниками рынка. Они пригласили представителей платформы «Мир квестов» и сети «Клаустрофобия».

Мы поняли, что просто взять и зарегулировать сферу нельзя, потому что на рынке все-таки есть очень хорошие квесты, прямо профессиональные. Яна Лантратова

В процессе обсуждений парламентарии выяснили, что порядочные, как сказала Яна Лантратова, организации, во-первых, в обязательном порядке соблюдали меры безопасности и оформляли страховку своих клиентов на случай травм. Во-вторых, нанимали актеров с профессиональным образованием и необходимыми документами.

«Если у них есть медицинские книжки, они точно психически здоровы, их можно подпускать к детям. Они уравновешенны и имеют право работать с людьми. Порядочные представители квест-индустрии страдали оттого, что есть непорядочные. Из-за этого на них падала тень», — объяснила одна из авторов инициативы.

Стандарт по квестам

После консультаций разработали профессиональный стандарт, развели понятия и уточнили в законодательстве понятие «квест». Яна Лантратова заявила, что на первом этапе решили отрегулировать детское направление, а за взрослое взяться в 2024 году.

«Первый нормативный документ приняли. Теперь у нас есть стандарты квест-индустрии. Это очень важно. Пока они касаются детских квестов, но мы планируем в следующем году продолжить работу и над взрослыми», — сказала она.

Организаторов квестов обязали соблюдать правила безопасности и проверять своих аниматоров. Яна Лантратова поблагодарила Росстандарт за оперативность.