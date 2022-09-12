Момент с возгоранием в квест-руме в Москве показали на видео | 360°

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Момент с возгоранием в квест-руме в Москве показали на видео

Прокуратура показала момент возгорания в квест-руме на юго-востоке Москвы

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Пресс-служба московской прокуратуры в Telegram-канале опубликовала момент начала пожара в квест-руме на юго-востоке столицы. В кадр попали запертые в клетку дети.

Сотрудник квеста держал в руках поджигающее устройство, после чего залез по клетке наверх и что-то поджег.

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После этого на детей начали капать раскаленные горящие капли от обтянутого пленкой потолка комнаты квестов. Дети запаниковали и попытались выбраться из помещения.

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Известно, что один из подростков получил ожог четвертой степени. Его мама рассказала «360», что ребенку предстоит операция.

Отец двух братьев, также оказавшихся в квест-руме во время пожара, сообщил «360», что его дети не пострадали во время происшествия.  При этом он заявил, что родители детей проведут личную встречу с организаторами развлекательного учреждения.

Пожар в помещении квест-рума случился вечером в воскресенье. Участники должны были поджечь газовую лампу, но в какой-то момент баллон взорвался, и пламя охватило помещение. Организаторам удалось быстро освободить детей.

Дело находится на контроле Следственного комитета, написал RT.

Дети

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