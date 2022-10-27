Запрет пропаганды ЛГБТ: как будет работать закон в случае принятия | 360°

Общество 27 октября 2022, 22:50 Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ вышел недоработанным. К выполнению норм появилось много вопросов Юрист Кравченко указал на непроработанные нормативы законопроекта о запрете пропаганды ЛГБ flickr

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди россиян всех возрастов. В документе еще нет пояснений относительно того, что именно считается пропагандой, хотя в необходимости ужесточения законодательства депутаты уверены. За нарушение новой нормы россиянам обещают административную ответственность. Но вопросов к проекту пока немало.

Пропаганда под запретом

Предложенный законопроект Госдума приняла единогласно в первом чтении. Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в России хотят запретить не только среди детей, но и среди взрослых — в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

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Поправки к закону представили почти 400 депутатов, в том числе председатель ГД Вячеслав Володин, главы думских комитетов Александр Хинштейн, Нина Останина, лидеры ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

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Законопроект предусматривает изменение не только в Кодексе об административных правонарушениях, где появятся три новые статьи, но и в законах о СМИ, о рекламе, о господдержке кинематографии и о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Поправки запрещают любую пропаганду или демонстрацию в СМИ и рекламе нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений среди россиян всех возрастов, а также распространение сведений, которые «способны вызвать у детей желание сменить пол». Фильмам и сериалам, в которых есть пропаганда нетрадиционных отношений, не будут выдавать прокатные удостоверения.

Ограничения коснутся и контента на аудиовизуальных сервисах. Платные ресурсы обяжут ввести механизмы, ограничивающие доступ детей к просмотру материалов, пропагандирующих или демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. В соответствии с законопроектом, сервисам придется требовать вводить специальный код или иным образом подтверждать совершеннолетие пользователя.

Зачем нужны поправки и как они будут работать

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил в беседе с «360», что понятийная база регулируется ранее принятым законом о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, однако в тексте документа конкретного определения того, что является пропагандой, нет.

Первый зампред комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая объяснила, что под этим понятием законодатели подразумевают не просто демонстрацию нетрадиционных отношений.

«Если у человека есть болезнь, он может с ней выходить на улицу. Разные бывают ситуации, но мы не можем показывать данное болезненное состояние как норму. Мы не можем о болезни говорить, что это здоровье. И не можем делать притягательным для тех, кто на это смотрит», — сказала она.

Пропаганда — это о том, чтобы показать, что патология — это норма, доступная и возможная, и сделать это желаемым Татьяна Буцкая.

Необходимость принятия поправок Борис Чернышов объяснил обеспокоенностью российского общества проблемами пропаганды нетрадиционных ценностей.

«Помимо пропаганды нетрадиционных отношений, есть еще ряд задач, например, пропаганда чайлд-фри, запрет обеляющих данных и позиций, связанных с продвижением и попыткой переоценки негативных последствий педофилии — это те вопросы, которые волнуют наше общество», — сказал Чернышов.

Законопроект и массовая культура

Среди прочего предложенные Госдумой поправки предполагают, что фильмам и сериалам, в которых содержится пропаганда или демонстрация нетрадиционных отношений, не будут выдавать прокатные удостоверения. Однако, по мнению теле- и радиоведущего, кинокритика и публициста Николая Никулина, цензура такого рода в России уже существует.

«Когда выходил байопик про Элтона Джона, вырезали сцены с однополым любовным ухаживанием. <…> Я не до конца понимаю, для чего нужно принимать закон, если в кино сейчас не показывают ничего подобного», — рассказал он.

Произведения массовой культуры, где могут появляться сцены нетрадиционных отношений, по словам Никулина, выходят только на зарубежных стриминговых сервисах. Российскому зрителю они доступны преимущественно из-за пиратства. Запретить подобный контент сложно, поскольку он публикуется нелегально и находится вне правового поля.

Принятие закона я не могу окрестить чем-то прагматическим, что необходимо прямо сейчас, потому что контент, те фильмы, которые сейчас выходят на большие экраны, лишен таких сцен Николай Никулин.

Российская журналистка, преподаватель русского языка Татьяна Гартман добавила, что произведения искусства, по ее мнению, не должны подпадать под действие закона, если там нет прямых призывов к противоправным действиям.

«Никакое художественное произведение не может быть пропагандой. Оно не может <…> призывать к чему-то: просто рассказывает какие-то жизненные истории, в которых случаются абсолютно разные эпизоды», — объяснила она.

Российский книжный союз уже просил главу комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна пояснить, попадут ли различные сюжеты из классической литературы под запрет после принятия законопроекта. Речь в том числе шла о «Бесах» Федора Достоевского, «Лолите» Владимира Набокова и других произведениях. Депутат заверил РИА «Новости», что классики действие закона не коснется.

Опасный режим тишины

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди россиян расширяет уже существующие запреты. Об этом «360» заявил управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко.

Он пояснил, что после вступления закона в силу станет возможна блокировка любых сайтов или приложений, где есть упоминание нетрадиционных сексуальных отношений. Второй момент связан с онлайн-видеосервисами.

«Если раньше они маркировали соответствующий контент 18+ и дальше ответственность за то, кто его смотрит, находилась на стороне абонента, то теперь ответственность за показ несут онлайн-кинотеатры», — пояснил Кравченко.

Пока непонятно, как это контролировать, но штрафы заставят онлайн-сервисы убрать из медиатек все фильмы, в которых хоть как-то поднимается эта тема.

Также закон требует от операторов связи ограничения к информации о нетрадиционных сексуальных отношениях. Но механизм по его исполнению пока не отработан.

Сейчас, напомнил Кравченко, доступ к сайтам откровенной тематики ограничен только в публичных местах. Ранее была инициатива выдавать специальные коды через портал госуслуг, чтобы человек мог зайти на интересующие его страницы. Но это усиливает контроль над интернетом и пользователями. Подобное полностью закроет остатки независимых СМИ, а также раскроет личные предпочтения людей.

«Фактически человек должен сдаться госуслугам, заявив: „Дайте мне код для захода на такой-то сайт“. Этот механизм может быть использован для последующего усиления политической цензуры в интернете. Следующим этапом станет запрет материалов на острые политические или социальные темы», — не исключил юрист.

Самым важным моментом эксперт назвал само понятие традиционных отношений в законопроекте. Юридически такого термина не существует. Кроме того, есть огромное количество нюансов, связанных с половыми отношениями. В одной культуре что-то считается традицией, а в другой — недопустимой вещью. В качестве примера юрист привел женское обрезание и обряд похищения невесты.

«В этом законопроекте традиционность стала единственным мерилом, которое отличает запрещенное от разрешенного. Неясно, как разделить одно явление — например, поцелуй двух мужчин. Это и традиционное христианское приветствие, и отношения между геями», — пояснил Кравченко.

Экспертизы, обратил он внимание, придут к диаметрально противоположным мнениям, а суды просто утвердят решение государственных органов.

Размер указанных в законопроекте штрафов юрист счел неприемлемым. Финансовое наказание за мыслепреступление или злоупотребление свободой массовой информации, по мнению Кравченко, должно быть символическим. Здесь же речь идет о сотнях тысяч рублей для физических лиц.

«Когда человек ошибся, преступил красную линию в общественной дискуссии, его штрафуют на 500 рублей. По сути, этот закон не предотвращает отдельное административное правонарушение, а создает условия, когда обсуждение вопросов ЛГБТ и любых половых отношений становится фактором риска», — подчеркнул юрист.

Он добавил, что такой режим тишины по важным вопросам отношений приведет к неблагоприятным последствиям.