Комитет Госдумы рекомендовал к принятию пакет законопроектов по борьбе с пропагандой ЛГБТ | 360°

26 октября 2022, 14:20
Комитет Госдумы рекомендовал к принятию пакет законопроектов по борьбе с пропагандой ЛГБТ
Депутат Хинштейн: комитет Госдумы одобрил законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ
Комитет Государственной думы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении пакета законопроектов о борьбе с пропагандой ЛГБТ. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн.
«На пленарном заседании в четверг Госдума рассмотрит наши инициативы», — добавил парламентарий.
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Предлагаемые законопроекты подразумевают наказание за распространение информации, склоняющей несовершеннолетних к смене пола, оправдание педофилии и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, писал RT.
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Вице-спикер парламента Петр Толстой отмечал, что за рассмотрение поправок депутаты проголосовали практически единодушно, всего под документами расписались примерно 400 парламентариев.
По его словам, пропаганда ЛГБТ опасна как для детей, так и для общества в целом. В случае принятия законопроект позволит защитить целые поколения семей, отстаивающих право на традиционные религиозные, моральные и семейные ценности.
Госдума РФ
ЛГБТ
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