Госдума приняла в первом чтении проект закона о борьбе с пропагандой ЛГБТ | 360°

Общество 27 октября 2022, 12:10 Госдума приняла в первом чтении проект закона о борьбе с пропагандой ЛГБТ ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России РИА "Новости"

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Депутаты на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Документ предлагает установить до пяти миллионов рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ и до 10 миллионов рублей — за пропаганду педофилии.

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«Мы должны сделать все для того, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма, и наша страна борется с этим», — отметил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Он напомнил, что, согласно опросам, 16% европейцев в возрасте от 14 до 29 лет относят себя к представителям ЛГБТ.

Закон вводит обязательную платную подписку и техсредства защиты доступа к контенту, запрещенному для несовершеннолетних.

Согласно законопроекту, нововведения коснутся Сети, СМИ, литературы, кино и рекламы.

Граждан будут привлекать к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии и смены пола, сообщило РИА ФАН.

За рассмотрение поправок депутаты проголосовали практически единогласно, подписи под документом поставили около 400 народных избранников.