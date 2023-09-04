Эксклюзив 04 сентября 2023, 17:18 «Выгорает огромное пространство». Прилепин рассказал об отношении к смерти после покушения Писатель Прилепин заявил, что стал спокойно относиться к собственной смерти РИА «Новости»

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Политический и общественный деятель, писатель Захар Прилепин рассказал «360», что его совершенно не пугает факт собственной смерти. Единственное, что волнует публициста, — как он посмотрит в глаза товарищам «на том свете».

«Дело в том, что когда у тебя гибнет очень много близких, и ты их хоронишь одного за другим, людей, в которых был влюблен, которых считал лучшими в России, просто историческими персонажами, внутри выгорает раз за разом огромное пространство, там даже травка не растет», — объяснил он.

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Конечно, отметил Прилепин, он скорбит по друзьям, перешедшим «на ту сторону». Но это не приводит ни к каким переосмыслениям.

«Понимаешь, <…> возможно, следующим будешь ты», — подчеркнул собеседник издания.

Писатель признался: его удивляло, когда глава ДНР, легендарный Александр Захарченко совершенно спокойно говорил о том, что его неизбежно убьют. А потом это чувство пришло и к Прилепину.

«Возможно, после гибели Саши и покушения я перешел в эту стадию. То есть я стал совершенно спокойно относиться к самому факту собственной смерти», — сказал публицист.

Подобное ощущение нельзя назвать смирением, отметил Прилепин. На самом деле это состояние будто вовсе лишено чувств, особенно когда часто видишь «этот переход», и он становится обыденностью.

«Вот был Сашка, одну секунду, а вот он как бы он передо мной мертвый… Значит, и с тобой так же произойдет. Никакой трагедии нет. Вот деревья, вот трава, дети бегают, козы блеют, солнышко сияет», — сказал он.

Несмотря на тоску по товарищам, Прилепин продолжает жить, делать то, что делал. По его словам, это «сила инерции». Переживать заставляет лишь одна вещь.

«Как я посмотрю в глаза своим товарищам на ином свете? Вот это», — заключил писатель.

Шестого мая 2023-го недалеко от Нижнего Новгорода произошло покушение на Захара Прилепина. Под автомобилем, в котором ехал российский писатель и политик, раздался взрыв. Публицист получил тяжелые ранения, а его друг и охранник Александр Шубин скончался. Обвиняемого в покушении на писателя заключили под стражу до 6 октября.

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