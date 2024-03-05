Общество 05 марта 2024, 00:03 «Пережиток прошлого и секта». Введение уроков целомудрия для подростков раскритиковали Учитель Тихонова назвала курсы психологии альтернативой урокам целомудрия от РПЦ Freepik

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В России предложили разработать уроки целомудрия для подростков, а также ввести торжественный обет и «целомудренный» мерч. Идея разделила общество на два лагеря: одни поддерживают инициативу, другие считают ее перебором. По мнению некоторых экспертов, целомудрие давно стало пережитком прошлого. Как правильно подготовить подростков к взрослой жизни — в материале «360».

Воспитание целомудрия у подростков

Протоиерей Игорь Аксенов из Выборга выступил на Международном Гиппократовском медицинском форуме, подчеркнув, что целомудрие — главный фактор для достижения репродуктивного здоровья у подростков. Содержание его доклада пересказал «Московский комсомолец».

По мнению Аксенова, необходимо разработать программу, направленную на стимулирование целомудрия среди старшеклассников. Он предложил популяризировать «футболки девственности», кулоны и кольца, символизирующие целомудрие, чтобы формирование подобной культуры стало нормой для подростков.

Также протоиерей призвал напоминать подросткам о том, что внебрачные половые отношения оказывают негативное влияние на психологическое и физическое здоровье, приводят к нежелательной беременности и венерическим заболеваниям, а также «усложняют будущую жизнь».

Представители молодежи, по мнению представителя РПЦ, должны беречь невинность до свадьбы, как это делали их предки. Последние, уточнил Аксенов, не имели проблем ни с ЗППП (заболеваниями, передающимися половым путем), ни с зачатием, ни с вынашиванием детей.

Картина «Под венец», 1884 год. Художник Константин Маковский (1839-1915) / Викимедиа

Помимо образовательной программы, священник предложил внедрить торжественный обет для подростков, который они должны будут давать в храмах и, по его словам, на молодежных мероприятиях. На мерч в виде «футболок девственности» будут наносить надписи «я жду», «давай подождем» или «настоящая любовь ждет» на русском и английском языках.

Не думаю, что нужно стесняться об этом говорить старшеклассникам. Сегодня, когда все сидят в смартфонах, интернете, они это все узнают без родителей в 12 и 13 лет. А вот поговорить о последствиях, о преимуществах целомудрия обязательно надо. И эта программа должна быть обязательно ориентирована на достижение своего личного счастья. Игорь Аксенов протоиерей

Учить старшеклассников ценностям — вполне неплохая инициатива, что нельзя сказать про «футболки девственности». По мнению профориентолога и учителя Натальи Тихоновой, мерч — странная идея, из-за которой некоторые подростки будут испытывать откровенный дискомфорт.

«Думаю, наше общество не готово к такой субкультуре. Некоторые подростки очень эмоционально реагируют на любые отклонения от нормы на ровесников, которые чем-то не похожи на них. Для поколения Z очень важно не выделяться из толпы, иначе они становятся отщепенцами. А надев такую футболку и показав на весь мир, старшеклассник обречет себя на постоянное тыканье пальцем», — рассказала она «360».

Тихонова допустила: подростки, надевшие такой мерч, могут столкнуться с критикой и, возможно, высмеиванием.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Риски программы целомудрия

По мнению психотерапевта и сексолога Александры Миллер, то, что предлагает протоиерей Аксенов, вовсе «попахивает сектой». Ничего общего с адекватностью, подчеркнула она, подобные нововведения не имеют.

«Каждый человек уникален, каждая личность имеет свои особенности, в том числе и особенности психического развития, на которые влияет и среда, в которой растет подросток. Если же эта среда включает и без того жесткое воспитание, запреты и ограничения, ограничения в сексе могут сыграть злую шутку», — подчеркнула она в беседе с «360».

Любой адекватный человек понимает, что запретный плод сладок, напомнила психотерапевт, особенно когда речь идет о строптивом подростковом нраве. Более того, программа может повлиять на развитие девиантного поведения среди подростков.

Чрезмерно пуританское воспитание очень часто порождает не только несчастливые браки, но и маньяков, которые впоследствии реализуют все то, что долгие годы подавляли в себе. Это как придерживать струю воды пальцем — уберите его, и тут же вас зальет с ног до головы. Александра Миллер психотерапевт

Альтернатива программе целомудрия

Собеседница «360» выразила сомнения по поводу того, что торжественный обет и вся субкультура целомудрия в целом будут эффективны. Вероятно, инициативу поддержат религиозные семьи, где дети добровольно и самостоятельно ходят в храмы. Но таким подросткам, по словам эксперта, не нужна подобная программа.

«Не очень понятно, кто и как будет прививать субкультуру тем старшеклассникам, кто не посещает храм. Молодежные встречи в принципе все это не пропагандируют. Думаю, заострение особого внимания этому вопросу на крупных мероприятиях не очень органично впишется во всю молодежную культуру, где есть драйв, свершение и целеустремленность», — порассуждала она.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Собеседница «360» предложила альтернативу программе целомудрия, которая выглядела бы органично в молодежных кругах. Так укрепление семейных ценностей лучше бы вписалось в подростковое сообщество.

«Сейчас в России Год семьи. Было бы здорово говорить о том, что семья — это ценность сама по себе, которую важно создавать в сознательном возрасте и перед этим узнать психологию семьи в целом. Наверное, больше следует вводить программу изучения психологии и самосознания психологии семьи. Это как раз и будет формировать взрослую позицию по отношению к этому вопросу», — объяснила Тихонова.

Психолог Сергей Ланг заявил «360», что целомудрие — это пережитки прошлого, и его «абсолютно нельзя внедрять». Более того, те люди, которые вступали в брак, не имея сексуального опыта, в большей степени подвержены изменам, ревности и разладу в отношениях. Другие пары, которые вступив в брак, уже «имели за плечами приемлемый сексуальный опыт», были крепче.

Целомудрие не несет в себе никакой целесообразности, результативности. Наоборот это приведет к еще большим проблемам. Сергей Ланг психолог

Нужны ли уроки полового воспитания в школах?

По мнению психолога, уроки полового воспитания в школах необходимы. Он уточнил: на занятиях старшеклассникам должны объяснять, что такое средства контрацепции и венерические заболевания, а также подготавливать подростков к началу вступления в половую жизнь.

Средний возраст вступления в сексуальную жизнь — 15 лет. Естественно, детей надо к этому подготавливать. Как бы родители не топали ногами и не говорили, что они этого не хотят — увы, это современные реалии. Наша задача — под эти реалии подстраиваться. Сергей Ланг психолог

С позицией эксперта согласилась психотерапевт Александра Миллер. Однако не у всех подростков есть «адекватные, понимающие и принимающие родители». Поэтому у старшеклассников должны быть «значимые взрослые», которые разложат все интересующие и важные вопросы по полочкам, подчеркнула она.

Учитель Наталья Тихонова подтвердила, что некоторым родителям «странно, стыдно и непривычно» разговаривать со своим ребенком на тему сексуальной жизни.

«Вопросы полового воспитания должны решать в семье. Когда подросток знает, что он может обратиться к родителю с любым вопросом и не получить высмеивание или подзатыльник. Но это очень редко. Кроме того, не все учителя в школах также умеют и могут про это рассказывать. Им нужно будет подбирать каждое слово, чтобы не стать предметом насмешек», — обратила внимание собеседница «360».

Ученики могут задавать педагогу очень неудобные вопросы, которые могут быть абсолютно неуместны и нецелесообразны. Как вариант, предположила Тихонова, вести уроки полового воспитания могут приглашенные врачи, объясняя старшеклассникам опасность венерических заболеваний.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Лучшей альтернативой очных уроков полового воспитания в школах может стать информационный открытый сайт для подростков в интернете, куда они могут зайти и доступно почитать или посмотреть видеоролик на интересующую тему.

«Также такие порталы могут включать ответы специалистов: психолога, венеролога или гинеколога. Наверное, информационный ресурс был бы более уместен, поскольку, не думаю, что старшеклассники будут задавать прямые вопросы учителю. А если и будут, то с целью поставить в неловкое положение педагога и похвастаться перед одноклассниками», — заключила Тихонова.