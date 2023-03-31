Здоровье 31 марта 2023, 14:22 Сексолог Екатерина Иванова объяснила, почему возникает боязнь близости

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Половой акт или даже намек на него вызывает у некоторых людей приступы паники и повышенную тревожность, и это происходит по ряду причин. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог-сексолог Екатерина Иванова.

Она объяснила, что негативные установки рождаются из-за неудачного сексуального опыта, страха заразиться или забеременеть, ложных установок и убеждений в отношении полов и секса, строгого религиозное воспитание и даже наблюдения секса родителей в раннем детстве.

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«Коитофобия (коитус+фобия) — навязчивая боязнь полового акта. Коитофобии подвержены чаще женщины. Но и мужчин она не обошла стороной», — объяснила Екатерина Иванова.

Она добавила, что при возникновении проблемы нужно обратиться к гинекологу или урологу. Если врачи исключат физиологические причины, то следует начать работу с психологом, отметила ОСН.

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