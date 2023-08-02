Общество 02 августа 2023, 10:52 Психолог Аныкина порекомендовала начинать заниматься половым воспитанием детей с трех лет

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Детский психолог Александра Аныкина в разговоре с изданием Life рассказала, что половым воспитанием детей нужно заниматься, когда им исполнится три года.

Ошибочно не говорить в семье на подобные темы, ведь ребенок узнает о них от своих знакомых. Родители должны заложить в своем ребенке правильные ценности и установки, добавила специалист.

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Восьмилетний ребенок уже может иметь какие-либо познания в этой области от своих друзей. Родителям будет трудно изменить его отношение к подобной теме, заключила Аныкина.