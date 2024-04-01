Эксклюзив 01 апреля 2024, 14:11 Один бросал камни, другой выстрелил. Почему Россия погрязла в волне «музыкальных» самосудов Публицист Миронова: самосуды не прекратятся без внятного запрета дневного шума Телеканал «360»

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России срочно нужен внятный закон о запрете дневного шума, поскольку люди стали жить очень скученно — не во всех городах процесс расселения жителей в соответствии с уровнем дохода и культуры идет быстро. Это приводит к стычкам с соседями — например, к самосудам из-за музыки. Как решить проблему, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

В Петербурге новая соседская драма. Или драка.

Житель этого славного города выстрелил из окна в соседа. Потому что тот спустился на улицу, встал под окна и бросал в них камни. Потому что, в свою очередь, первый сосед решил, что называется, отдохнуть: громко включил музыку и на стук в дверь не реагировал. Недавно в другом доме сосед избил подростка — тоже за громкую музыку.

Почему в России не сходит волна самосудов из-за музыки? Потому что плотность проживания и смешения достигла небывалых показателей. На руках у населения сосредоточено много шумной техники. Дома стали строить огромные, звукоизоляции в новых быстровозводимых монолитно-каркасных высотках практически нет.

Roman Denisov / Global Look Press

В итоге один человек с низким уровнем культуры получил возможность портить жизнь сотням — просто потому, что у него есть техника, а живут все скученно. Самосуды не прекратятся, если у нас не появится четкий закон о запрете дневного шума.

Вы удивитесь, но шуметь в России запрещено в любое время — у нас очень прогрессивные в плане защиты от невынужденного шума нормы. Но они разнесены по разным документам, а у полиции нет полномочий привлекать шумных нарушителей к ответственности. Стране срочно нужен единый закон, который бы доступно объяснил населению, что жить нужно исходя из правила: если тебя слышно — ты плохой сосед.

Тяжелая борьба

В России давно идет волна самосудов из-за музыки. Если прочитать новости по этой теме, за голову схватишься: люди режут друг друга, колотят и даже расстреливают. В Рязанской области однажды раздраженный музыкой мужчина расстрелял пятерых человек.

Не счесть случаев, когда дачники и деревенские сжигают шумных соседей в банях, запирают в гаражах. Это не говоря о намеренной порче машин, которые тоже отравляют окружающим жизнь: в провинции и на окраине мегаполисов музыку в машине порой могут включить во дворе на несколько часов. А на дачах и в деревнях от автоакустики нет спасения.

Elena Mayorova / Global Look Press

В условиях советских СНТ, где размер участков может быть всего 4,8 сотки, один любитель послушать в машине музыку способен отравить жизнь сотням семей. Я лично знаю людей, которые продали дачу, не выдержав музыкальных соседей.

Сама я прожила в деревне, где соседи включали музыку, — уехала без сожаления и тоже решила продать дом, который мы с любовью обустраивали. Потому что невозможно ездить на дачу, если там днями из чужой машины играет музыка.

Бороться с ней сложно. Любой человек в России, который решается на борьбу с шумными соседями, должен быть готов столкнуться с двумя проблемами.

Первая — полиция, скорее всего, будет не в курсе, что у нас запрещен шум днем. Бывают просвещенные в этом плане полицейские, но они сразу говорят, что ничего не могут сделать: у нас в большинстве регионов у полиции нет права привлекать к ответственности за шум в дневное время, администрация поселений может делать это только в пределах часа тишины, а Роспотребнадзор отказывается реагировать, хотя КоАП вроде как предполагает, что это именно его ответственность. Это вторая проблема.

Zamir Usmanov / Global Look Press

Дайте закон!

Запрет на шум в любое время есть, а сил добиться его соблюдения — нет. В России давно работает прекрасный СанПиН 1.2.3685-21, который допускает средний уровень дневного шума в жилых комнатах — 40 децибел, ночного — 30 децибел. Уровень шума во дворах жилых домов днем может быть не выше 55 децибел, ночью — 45 децибел. Это звук слабого женского голоса.

Вообще-то в России днем запрещено не только музыку громко слушать — в квартире нельзя кричать. При этом есть отдельный документ, который говорит о том, что порождаемые человеком и его поведением шумы (свист, крик, пение, прослушивание музыки) не нужно замерять шумомером: об этом прямо сказано в п. 1.19 Методических указаний МУК 4.3.2194-07. За такой шум, как крики, музыка, прыжки и детские визги, должны привлекать на основании аудио- и видеофиксации, свидетельств очевидцев.

Ingram Images / Global Look Press

Кроме того, Верховный суд в надзорном производстве № 88-АФ11-303 давно разъяснил, что для привлечения граждан к ответственности за громкую музыку не нужно замерять уровень ее громкости, нарушителя наказывают на основании видео- и аудиофиксации нарушения и протокола полиции, могут быть приняты судом и показания очевидцев.

Но это на бумаге. В реальности никто не знает, как применять прогрессивный СанПиН, кто должен составлять протокол по статье 6.3 КоАП, которые и регулируют наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Есть в России единичные случаи, когда полиция или Роспотребнадзор в том или ином регионе встают на защиту граждан. Есть множество решений Верховного суда. Но системно защита от шума не работает — для этого нужен простой, ясный закон, который на пальцах объяснит, что шуметь нельзя вообще.

Музыку громко включать, орать в квартире, скандалить, петь пьяные песни нельзя никогда, а не только ночью. И нужно, чтобы все сразу поняли, кто должен наказывать за шум. Полиция? Передайте ей полномочия. Это никак не опрокинет работу МВД.

Множество регионов ведь передали полномочия по составлению протоколов за нарушение часа тишины полиции — и ничего, полиция не коллапсировала. Главным образом потому, что люди быстро поняли: полиция таки может приехать и оштрафовать.

С нарушением часа тишины в России острой проблемы нет — народ моментально усвоил запрет. Если принять понятный закон, который позволит полицейским на месте штрафовать за нарушение уже существующего запрета на шум в любое время, люди быстро научатся уважать покой друг друга. К тому же у нас народ лишний раз в полицию звонить не склонен — не будет с этим проблем.

Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сто интеллигентов против одного маргинала

Закон такой принимать нужно немедленно. Не расширять часы тишины, а внятно проговорить, что в условиях беспрецедентно скученного проживания и обилия шумной техники на руках населения все должны соблюдать тишину неукоснительно, иначе начнется невротизация общества. Причем страдать будет наиболее просвещенная и, соответственно, экономически активная его часть.

Инженеры, врачи, деятельные предприниматели, ученые — это люди, которым для продуктивности нужен спокойный отдых.

Как думаете, почему именно Петербург стал приносить стране столь неприглядные новости? Все дело в том, что именно в Северной столице сегодня наблюдается наибольшая разница между уровнями культуры проживающих рядом людей.

Artem Priakhin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В этом городе чаще можно встретить ситуацию, когда в одном доме живут потомственный искусствовед из Эрмитажа и приехавший только что в Россию гражданин другой страны. Профессор СПбГУ и слесарь из рабочего поселка в Ивановской области.

В Москве люди начали расселяться сообразно уровню дохода и культуры — в Петербурге этот процесс идет медленнее. Отчего люди, не перенявшие прогрессивные нормы бытовой культуры, имеют все возможности отравлять соседям жизнь.

Если сотне инженеров, доцентов и айтишников портит выходной один маргинал, государство шкурно заинтересовано привести этого маргинала в чувство, иначе оно будет терпеть убытки. Которые, между прочим, могут быть очень неожиданными.

Так, один маргинальный сосед с музыкой способен обрушить стоимость жилья или загородной недвижимости десятков семей, это сказывается на налоговых отчислениях.

Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Что насчет нежелания ездить на такую дачу? Люди меньше покупают садового инвентаря, бензотехники, не вкладываются в обновление дома, а то вовсе предпочтут улететь в Турцию.

В итоге убытки будет терпеть ретейл, часть денег граждане повезут за границу или сосредоточат в курортных районах — вместо того, чтобы потратить в ближайшем райцентре и дать местным жителям заработать.