Происшествия 08 декабря 2023, 13:11 Пассажирки московского метро подрались из-за громкой музыки Женщина избила пассажирку метро в Москве из-за замечания о громкой музыке

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В московском метрополитене подрались две пассажирки из-за того, что одна из них громко слушала музыку. Пожилая женщина налетела на девушку, а та набросилась на нее с кулаками. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, пожилая женщина сделала замечание девушки, но, по камерам видно, что она также начала распускать руки. Тогда оппонентка не выдержала и набросилась с кулаками на пенсионерку, нанеся удары по голове и шее.

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Причиной конфликта стала громкая музыка. Прокуратура Москвы взяла дело под свой контроль.

В начале ноября произошла еще одна драка в московском метро. На пожилого мужчину набросился молодой парень во время словесного конфликта. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь. Нападавшего задержали.