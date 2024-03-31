Происшествия 31 марта 2024, 18:39 Соседские разборки из-за музыки в Петербурге закончились киданием камнями и стрельбой «78.ru»: в Петербурге меломан обстрелял возмущенного громкой музыкой соседа РИА «Новости»

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Житель Санкт-Петербурга выстрелил в возмущенного громкой музыкой соседа, который бросал камни ему в окно. Об этом сообщило издание «78.ru».

ЧП произошло на улице Новоселов в Невском районе. Проживающий в одной из квартир мужчина включил громкую музыку, что не понравилось его соседу. Меломан решил не открывать дверь негодующему мужчине, после чего последний начал кидать камни в окно любителя музыки.

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В ответ меломан выстрелил в обидчика. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи зафиксировали у него непроникающие огнестрельные ранения левого плеча и грудной клетки. Ему оказали помощь и отправили лечиться домой.

Правоохранители по факту происшествия организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Челябинска прострелил соседу колено из-за громкой татарской музыки.