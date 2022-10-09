Тревога из-за событий в России и мире: почему нельзя игнорировать, как справиться и идти ли к психологу | 360°

Общество 09 октября 2022, 09:00 Поделиться Telegram

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Viber Тревожность не переключишь. Лучшие советы психолога, чтобы пережить стресс Психолог Гладышева: при тревожности нужно работать с ее причиной, а не пытаться отвлечься freepik

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Опросы Фонда общественного мнения в первых числах октября продемонстрировали рекордную за последний год тревожность среди россиян. О соответствующих настроениях в своем окружении сообщили 70% опрошенных. «360» разобрался, что происходит, чем это чревато и как справиться с тревогой.

Заболевания могут обостриться

Уровень тревожности россиян только за пару недель вырос вдвое. Еще в середине сентября он составлял 35%. Даже в начале марта, после объявления спецоперации, этот показатель составлял всего 55%. О спокойном настроении среди родных, коллег и друзей сейчас заявляют только 26% респондентов.

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Это вполне объяснимо: многие волнуются за близких, попавших под частичную мобилизацию, и ужасаются заявлениям чересчур осмелевшего украинского президента Владимира Зеленского — к примеру, на днях он призвал НАТО к «превентивному удару» по России. Вчерашний взрыв на Крымском мосту, разумеется, подольет масла в огонь.

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Вероятно, больше всего людей тревожит то, что от них вроде как ничего не зависит. Но постоянно ждать и тревожиться вредно не только для психики, но и для здоровья в целом, предупредила психолог и коуч Марина Гладышева, с которой пообщался «360».

«Тревожность приводит к обострению всех соматических заболеваний. Из-за сильного и продолжительного внутреннего напряжения организм может не выдерживать, и будет обострение», — заметила она.

Переключаться — не поможет

Мессенджеры и соцсети в последние недели пестрят советами от психологов. Большинство сводят все к одному: меньше читать новости, продолжать заниматься любимыми делами и общаться с теми, кто дарит спокойствие, а не нагнетает обстановку. Также советуют практиковать медитации, техники дыхания, погружаться в рутинные дела, заниматься фитнесом. По сути, рекомендации сводятся к тому, чтобы на что-то переключаться. Вероятно, все это не навредит и действительно немного облегчит состояние, но ненадолго. Марина Гладышева посоветовала мыслить глубже.

«Когда есть некая ситуация в реальности, человек пытается переключиться, но состояние тревожности все равно вернется. Нужно, чтобы сама ситуация разрешилась, либо необходимо работать с тем, что вызывает у человека тревожность», — пояснила психолог.

По ее словам, сама ситуация выступает только триггером: на самом деле «каждый беспокоится за что-то свое». Именно на это нужно обратить особое внимание. Страхи, которые сейчас испытывают многие россияне, в основном внутренние, даже если им кажется, что они боятся обоснованно и вполне реальных вещей.

С человеком прямо сейчас физически ничего не происходит, то есть он опасается не чего-то реального прямо здесь, а чего-то, что может с ним произойти. Например, что-то случится с близкими, с работой, с имуществом, не будет еды. Важно понять: со мной ничего не происходит, мне страшно, потому что я что-то себе представляю внутри, но живу-то я в обычной жизни Марина Гладышева психолог, коуч

Марина Гладышева посоветовала для начала осознать, что страх именно внутренний, а потом искать его первопричины. Задать себе вопросы: чего я боюсь? что будет, если это случится? и что тогда? Если посмотреть на это таким образом, может стать немного легче, даже если ситуация не изменится.

«Могу сказать по опыту, что люди, которые проработали состояние, стали более спокойными и вернулись к своей обычной жизни. Они понимают, что ситуация есть, но продолжают в этом жить. Большая разница, когда мы в это включены очень сильно и прямо перепроживаем это и когда мы понимаем, что это есть, но более или менее спокойны и продолжаем заниматься своими делами. Тогда не будет психосоматических обострений, человек останется стабильным и устойчивым», — объяснила психолог.

Нужен ли психолог

Мария Гладышева предупредила, что без специалиста человек, скорее всего, в проработке своих страхов далеко не уйдет: психика устроена так, что блокирует очень болезненные состояния, чтобы он не потерял над собой контроль, не ударился в панику и не выпал из реальной жизни. Поэтому, если осознание того, что ничего ужасного прямо сейчас с вами и близкими не происходит, не помогло или страх накрывает вас с головой и вы не понимаете, что с этим делать, лучше обратиться к профессиональному психологу.

«Это достаточно сложные вещи. Самостоятельно можно только немного компенсироваться, но и это неплохо, это тоже выход», — заметила Марина Гладышева.

А вот алкоголь при тревоге может только усугубить ситуацию.

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