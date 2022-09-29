Как справиться с тревогой: советы психологов | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Алкоголь не выход при тревоге. Снять напряжение помогут спорт и позитивное мышление Психотерапевт Наумова рассказала, как справиться с тревогой и стрессом без алкоголя Freepik

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В сложные времена некоторые люди сразу обращаются к алкоголю, однако спиртное может только усугубить ситуацию и усилить нервное напряжение. Психологи и психиатры советуют распутать клубок негативных мыслей и заняться спортом. В некоторых случаях стоит обратиться к специалисту, который пропишет специальные препараты.

Алкоголь провоцирует стресс

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Ощущая тревогу и нервное напряжение, человек зачастую прибегает к спиртному, чтобы расслабиться. Но на деле спиртное приводит к обратному эффекту. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что крепкие напитки, наоборот, усиливают депрессию и стресс.

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Организму требуется время, чтобы справиться с интоксикацией, а это не помогает психологически восстановиться. Злоупотребление алкоголем ведет к тому, что в мозгу не будут вырабатываться вещества, необходимые для поддержки ментального здоровья.

Главный врач медицинского центра «Корсаков», нарколог и психиатр Алексей Казанцев рассказал «360», что человек в состоянии тревоги может выпить до 50 миллилитров спиртного. Все, что больше этого объема, нарушит водно-электролитный баланс в организме и кислотность в крови.

«Сам по себе алкоголь — вещество, которое вызывает депрессию и тревогу. Нередко человек в запое совершает суицид», — предупредил медик.

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Рано или поздно можно выйти из запойного состояния, но тогда появятся чувство вины, раскаяние, тревога и неосознанный страх. По словам Казанцева, есть патологические формы опьянения, при которых человек может даже нарушить закон.

Распутать клубок мыслей

Позитивное мышление позволяет абстрагироваться от тревожных ситуаций. Казанцев рекомендовал фокусироваться на том, что у человека уже есть, будь то здоровье или достаток.

Схожего мнения придерживается семейный психотерапевт Наталья Наумова. В разговоре с «360» она объяснила, что нужно прежде всего поработать с мыслями, которые и вызывают негативные чувства. Иногда люди сгущают краски и тем самым еще больше себя пугают и загоняют в трудные ситуации.

«Очень важно, чтобы тело находилось в расслабленном состоянии. Когда мы сильно боимся или тревожимся, тело становится напряженным. Мышцы то сжимаются, то сокращаются, и это вредит шейно-плечевому отделу», — объяснила психотерапевт.

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Напряжение в теле приводит к тому, что головной мозг не получает достаточно кислорода, а это выражается в невнимательности и ухудшении памяти.

Помощь себе и другим

Во время тревоги стоит следить не только за мыслями, но и за физическим состоянием. Казанцев посоветовал почаще гулять на свежем воздухе и заниматься спортом. Для улучшения состояния можно обратить внимание на йогу и дыхательные упражнения.

Adel Gröber

Также одна из действенных практик — фокусирование на дыхании. Человек может начать медленнее дышать для успокоения и следить за вдохом и выдохом, объяснила Наумова.

Наконец, нельзя забывать об общении с близкими и помощи окружающим.

«Когда мы чувствуем себя беспомощными, нам важно стать полезными. Можно помогать близким, родственникам, друзьям, соседям. От этого мы станем более значимыми и тревога снизится», — рассказала психотерапевт.

Если же эти способы не сработали, лучше обратиться к профессиональному клиническому психологу либо психиатру. Алексей Казанцев подчеркнул, что специалист пропишет пациенту препараты, которые снизят тревогу и не вызовут сонливость.

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