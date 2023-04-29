Общество 29 апреля 2023, 23:07 Угроза в небе. «Безобидный» дрон может стать причиной авиакатастрофы Военный историк Кнутов: полеты любых БПЛА в районе аэропортов нужно запретить РИА «Новости»

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Еще несколько лет назад дроны считали просто безобидными летающими игрушками. С недавних пор они превратились в еще одну угрозу для гражданских самолетов. Появление радиоуправляемых моделей, пусть и никак не связанных с терроризмом, в зоне взлета и посадки в считаные минуты парализует работу аэропортов, нарушая планы тысяч пассажиров. А если беспилотник случайно ударит по обшивке воздушного лайнера или попадет в двигатель — авиакатастрофы не миновать. Закон, который запретит полеты БПЛА рядом с аэродромами, просто необходим.

В конце декабря 2019 года беспилотники спровоцировали коллапс в работе лондонского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань не могла принимать и отправлять рейсы, так как дроны постоянно кружили около взлетно-посадочных полос.

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БПЛА появлялись именно в том момент, когда ВПП вот-вот собирались открыть. Из-за летающих игрушек тогда не смогли никуда улететь около 140 тысяч пассажиров.

Теперь подобные происшествия стали происходить все чаще. Неизвестные БПЛА уже не раз мешали посадке самолетов в Шереметьево, Домодедово, Пулково и других крупных аэропортах России.

Атака дронов

В конце февраля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за неопознанного летающего объекта. В воздушной гавани ввели план «Ковер», который предполагает требование немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе. Аэропорт временно не принимал и не отправлял самолеты.

В конце апреля неизвестные беспилотники помешали посадке самолетов в московских аэропортах.

В субботу, 28 апреля, дрон заметили в аэропорту Домодедово во время посадки пассажирского самолета. БПЛА увидел экипаж пассажирского самолета Nordstar. Позднее аэропорт опроверг информацию о беспилотнике на своей территории.

Накануне неизвестный беспилотник помешал посадке самолета в Шереметьево. «Царьград» уточнил, что дроны взялись за аэропорты Москвы и ставят под угрозу безопасность полетов гражданских самолетов.

Пилоты лайнера Boeing 737-800, который летел из Нижнекамска в столицу, при заходе на посадку также заметили БПЛА. Аппарат размером примерно 10 на 20 сантиметров завис слева от воздушного судна.

РИА «Новости»

Полет в квадрате

Проблема беспилотников сейчас стоит очень остро, отметил в беседе с «360» военный историк, директор Музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

«Есть предложение по резкому ограничению полетов дронов над территорией целого ряда областей нашей страны. А разрешить их только в определенных квадратах, где можно применять квадрокоптеры службам типа МЧС, но с уведомлением дежурных системы ПВО», — пояснил он.

Обилие летающих игрушек создало в небе в прямом смысле слова хаос, который может привести к самым трагическим последствиям.

Хаос <…> связан с дронами и очень осложняет работу ПВО. Сегодня практически невозможно понять, что это за дрон: то ли какой-то ребенок играет, то ли кто-то решил снять местность себе на память. Юрий Кнутов военный историк

«Есть вероятность, что в таком хаосе могут появиться боевые дроны-камикадзе и нанести удар по объектам инфраструктуры и жилым домам», — предупредил эксперт.

По его словам, боевые дроны не имеют большой дальности полета, но их могут запустить поблизости.

«Это крайне опасно в нынешней ситуации, когда беспилотники широко использует Украина, чтобы доставлять различные боеприпасы, заниматься разведкой», — обратил внимание Кнутов.

Мы понимаем, что дроны-камикадзе не имеют большой дальности. Но это не мешает людям с преступными намерениями запускать подобные дроны, например, из ближнего Подмосковья, управлять ими и иметь возможность нанести вред объектам, которые имеют жизненно важное значение. Юрий Кнутов

Контроль за полетами дронов, по его словам, необходимо ввести в ближайшее время. А для тех, кто хочет играть или тренироваться, — выделить определенную территорию.

«Как вариант — в Московской области, куда можно приехать и запустить дроны для развлечения или для съемки», — сказал историк.

РИА «Новости»

Бомба замедленного действия

Еще одна проблема — неопознанные самолеты малой авиации, как правило, частные. Они тоже могут представлять угрозу для больших пассажирских лайнеров.

«Не все они имеют транспондеры, которые позволяют определить принадлежность воздушного судна. Это заставляет противовоздушную оборону отвлекаться от задач боевого дежурства и заниматься выяснением принадлежности подобного рода летательных аппаратов», — заметил Кнутов.

Должны быть введены, на мой взгляд, во время проведения специальной военной операции достаточно серьезные ограничения на полеты самолетов с выключенным транспондером либо без него. Юрий Кнутов

Дроны, которые применяют специальные службы, тоже должны уведомлять о предстоящем полете оперативного дежурного командного пункта ПВО за какое-то определенное время. Это внесет определенный порядок и снимет угрозы применения БПЛА в качестве оружия.

РИА «Новости»

Преступное хулиганство

При столкновении беспилотника с самолетом, заметил Кнутов, ничего хорошего ждать не стоит. Попадание птицы в двигатель воздушного судна приводит к катастрофе и гибели людей. С дроном ситуация аналогичная — последствия те же.

«Запускать беспилотники рядом с аэропортами — это не просто хулиганство, а покушение на жизнь пассажиров», — подчеркнул Кнутов.

Размеры у БПЛА разные, но даже маленький квадрокоптер способен повредить обшивку самолета. Возможно, крушения и не произойдет, но лайнеру придется совершать экстренную посадку, а потом — отправиться в ремонт.

«Столкновение с более крупным беспилотником однозначно станет причиной гибели людей. Поэтому подобного рода развлечения в зоне полетов — безответственный шаг. Это создает напряженную обстановку и отвлекает войска противовоздушной обороны от защиты города от реальных беспилотников-камикадзе, которые способны причинить серьезный ущерб», — заключил Кнутов.