Важное 28 апреля 2023, 12:50 Беспилотник заметили в аэропорту Домодедово во время посадки пассажирского самолета Telegram-канал «112»: беспилотник заметили в аэропорту Домодедово РИА «Новости»

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Беспилотник заметили в аэропорту Домодедово, сообщил источник Telegram-канала «112». По его данным, БПЛА увидели сотрудники воздушной гавани во время захода на посадку самолета Nordstar.

Посадка произошла в штатном режиме, на месте работают оперативные службы, добавил собеседник «112».

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«360» обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. Там заявили, что инцидент произошел не 28 апреля, и обещали предоставить дополнительную информацию.

Накануне неизвестный беспилотник обнаружили в районе Серпухова. По данным Telegram-канала Shot, БПЛА был внушительных размеров и следовал на большой высоте. Очевидцы сообщили о нем в правоохранительные органы.

Это уже не первый случай, когда в Подмосковье замечают дроны. Несколькими днями ранее в Богородском городском округе нашли рухнувший дрон-разведчик с камерой без опознавательных знаков. Еще один коптер обнаружили в Павлово-Посадском округе. На место также вызвали полицию.