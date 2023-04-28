Эксклюзив 28 апреля 2023, 13:23 Аэропорт Домодедово опроверг информацию о беспилотнике на своей территории Аэропорт Домодедово: данные о беспилотнике в воздушной гавани не отвечают действительности РИА «Новости»

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Беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Домодедово не зафиксировали, заявили «360» в пресс-службе воздушной гавани. Ранее данные о БПЛА распространил Telegram-канал «112».

«Информация не соответствует действительности. Аэропорт работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.

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Источник «112» утверждал, что беспилотник якобы заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании Nordstar во время приземления. Посадка произошла в штатно. На место вызвали оперативные службы, добавил собеседник Telegram-канала.