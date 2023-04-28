28 апреля 2023, 13:23
Аэропорт Домодедово опроверг информацию о беспилотнике на своей территории
Аэропорт Домодедово: данные о беспилотнике в воздушной гавани не отвечают действительности
Беспилотных летательных аппаратов в аэропорту Домодедово не зафиксировали, заявили «360» в пресс-службе воздушной гавани. Ранее данные о БПЛА распространил Telegram-канал «112».
«Информация не соответствует действительности. Аэропорт работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе.
Реклама
Источник «112» утверждал, что беспилотник якобы заметили пилоты пассажирского самолета авиакомпании Nordstar во время приземления. Посадка произошла в штатно. На место вызвали оперативные службы, добавил собеседник Telegram-канала.
Беспилотники
Аэропорт Домодедово
Реклама
Реклама