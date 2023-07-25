Общество 25 июля 2023, 00:13 Три всадника мошенничества. Как не стать жертвой финансовых пирамид Эксперт по кибербезопасности Мясоедов заявил о росте числа сайтов, выманивающих деньги rupixen.com / Unsplash

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Финансовые пирамиды в России все чаще стали маскировать под экономические игры. В Центробанке рассказали, что отличительным признаком таких схем становится отсутствие соревновательного элемента. Представители регулятора объяснили рост числа подобных проектов заинтересованностью населения в дополнительном заработке и общей экономической ситуацией. Как распознать в заманчивом предложении мошенническую составляющую и куда лучше не вкладываться — в материале «360».

Тренд на пирамиды

О росте числа финансовых пирамид, которые пытаются выдать за экономические онлайн-игры, сообщили в Банке России. Специалисты отметили, что более пятой части нелегальных проектов (22%) завлекали пользователей обещаниями быстрого и нетрудного заработка.

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«Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента», — объяснили представители регулятора.

Там добавили, что ведомство усовершенствовало систему мониторинга для распознавания финансовых пирамид — большинство из них работают на просторах Сети. Почти все (98%) выявляют в течение нескольких дней после старта их активного продвижения в соцсетях, сообщили «Известия».

РИА «Новости»

В Банке России уточнили, что большинство таких проектов анонимны, они работают сравнительно недолго и отличаются незначительной суммой участия. Организаторы подобных пирамид создают таргетированные предложения, учитывая возраст и предпочтения будущих жертв. Продвигают схемы через мессенджеры и социальные сети.

Почему легкий заработок — утопия?

В эпоху геополитической нестабильности и внутренних экономических проблем, вызванных внешними факторами, растет количество схем быстрой финансовой наживы, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. По его словам, в стране появляются новые пирамиды, онлайн-казино, различные площадки для инвестиций в биткоины и дополнительные ценные бумаги и облигации.

«Сейчас, действительно, есть статистика, указывающая на то, что различных сайтов, пытающихся вытащить деньги из наших с вами сограждан, становится больше, их количество растет», — подтвердил Мясоедов.

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Он отметил, что в рамках демагогии можно утверждать, что финансовые пирамиды являются рабочим инструментом, однако каждый раз наступает момент, когда новые вкладчики больше не могут получать деньги. Схема обязательно рушится, хоть может просуществовать достаточно долго.

«Это достаточно утопический финансовый инструмент, долго он существовать даже в рамках эконом-теории не может. Поэтому любые финансовые пирамиды — это в любом случае преступные мошеннические схемы», — констатировал эксперт.

Три признака обмана

Первым и самым главным признаком финансовой пирамиды является слишком высокая процентная ставка, рассказал Павел Мясоедов. По его словам, позволяющие зарабатывать инструменты можно условно поделить на две группы. Первая отталкивается от ставки рефинансирования, и если там предлагают 20-25% доходности — скорее всего, дело не совсем чисто.

Во второй категории — инструменты, которые работают с произвольными активами. В этом случае доходность может быть выше ставки рефинансирования, но и она должна находиться в разумных пределах, отметил эксперт.

Чем выше у вас доходность, тем выше у вас риски. Есть даже такие термины — риск и доходность, они связаны, это такая устоявшаяся формулировка в рамках финансового мира. Поэтому как только вы видите увеличивающуюся доходность, при этом рядом с ней вам пишут о том, что вы ничем не рискуете, — все, это самый главный признак того, что вас могут обмануть. Павел Мясоедов эксперт по кибербезопасности

По словам специалиста, высокая доходность и утверждения об отсутствии рисков — первый признак мошеннической схемы. Второй признак — так называемые «прокси-прокладки», через которые пользователям предлагают завести деньги. Невозможность нормально перевести средства и открыть инвестиционный счет должна вызвать подозрения. Третий признак финансовых пирамид — чересчур назойливый маркетинг.

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«Это особая назойливость, настырность. То есть если у вас „вылетает“ много баннеров, если у вас это все цветасто, красиво, если вам еще звонят и пытаются очень активно впарить. Чем более хороший финансовый инструмент, тем меньше ему нужно рекламы, тем легче он сам себя продает. Чем с большей вероятностью это мошенническая схема, тем, соответственно, больше ярких картинок вам будут накидывать в глаза. Обращать надо на эти три основных, главных, определяющих фактора», — посоветовал Павел Мясоедов.

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