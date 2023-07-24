Общество 24 июля 2023, 11:06 Финансовые пирамиды начали активно маскировать под онлайн-игры Центробанк сообщил о росте числа финансовых пирамид, маскирующихся под онлайн-игры Pxhere

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Финансовые пирамиды стали все чаще маскировать под экономические онлайн-игры. О росте числа таких платформ сообщили «Известиям» в Центробанке России.

«Отличительная особенность таких проектов — отсутствие соревновательного элемента», — отметили в ЦБ.

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По данным регулятора, свыше 22% нелегальных платформ привлекали пользователей обещаниями быстрого и легкого заработка в формате «заплати и выиграй». Появление все большего количества финансовых пирамид в Банке России объяснили экономической ситуацией и заинтересованностью населения в допзаработке.

Создатели подобных игр обещают, что при вложениях от двух до пяти тысяч рублей и правильной стратегии пользователь сможет развить игровой бизнес и вывести доход, пояснил директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. По его словам, в таких мошеннических схемах активно используют реферальные программы, когда действующим игрокам якобы платят за привлечение новых.

Доцент кафедры экономики и информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев отметил, что мошенники перестают выполнять обещание о выводе средств в определенный момент. Все вложенные в пирамиду деньги исчезают, предупредил доцент.

Центробанк улучшил систему мониторинга для выявления финансовых пирамид в Сети. Свыше 98% мошеннических интернет-проектов обнаруживают через три-пять дней после старта их активного продвижения в соцсетях, сообщил «Царьград».

Финансовый эксперт и специалист по борьбе с инвестиционным мошенничеством Максим Печеник призывал ввести уголовное наказание за рекламу финансовых пирамид. Он напомнил, что одну из таких платформ продвигали звезды. Они не понесли ответственность, хотя пострадали десятки тысяч людей, отметил Печеник.