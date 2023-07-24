Деньги 24 июля 2023, 04:34 Мошенники придумали новую схему отъема жилья у людей «Известия»: мошенники вынуждают людей брать займы под залог недвижимости по новой схеме РИА «Новости»

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Телефонные мошенники придумали новую схему, при которой оставляют людей не только без денег, с долгами, но и без жилья. Они вынуждают жертв при помощи кредитных брокеров брать займы под залог недвижимости, сообщили «Известия».

Еще до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых. Это позволяет злоумышленникам обходить закон о потребкредитовании и избежать ответственности за незаконное кредитование.

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Аферисты действуют так: сначала человеку звонит «сотрудник органов», он предупреждает о необходимости предотвращения хищения средств со счета. Или говорит, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости. Затем жертву направляют к кредитному брокеру, который и оформляет ей статус самозанятого.

Далее брокер по доверенности кредитора оформляет займ под залог недвижимости. При этом в договоре содержатся жесткие условия, которые заемщик изначально не может выполнить. Например, за год выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора мошенники забирают недвижимость себе.

Ранее московские полицейские задержали участника группы мошенников, выманивших у пенсионерки полтора миллиона рублей. Они убедили женщину снять со всех счетов деньги, сложить их в сумку и выбросить из окна.