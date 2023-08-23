Общество 23 августа 2023, 14:29 Тоталитаризм отрицает реальность. Россия вне логики Запада Политолог Светов заявил, что Запад привык быть хозяином мира Alexander Rekun/GlobalLookPress

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При благоприятной международной обстановке Россия может принять к себе Южную Осетию и Абхазию. Однако главным фактором будет согласие большинства жителей республик. При этом Запад все равно не признает это объединение: по его логике, невозможно добровольно желать стать частью России. Хотя реальность и говорит об обратном.

Медведев предрек Западу фиаско

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в результате конфликта Украина как государство может исчезнуть с политической карты мира. А нынешняя украинская власть обречена на «позорный уход».

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Политик также напомнил о годовщине вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Эти государства при определенных условиях могут присоединиться к России. Тем более, что эта идея популярна в обеих непризнанных республиках.

По словам Медведева, такой поворот событий станет для Запада очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния. Ведь история жестко наказывает тех, кто пренебрежительно относится к ее урокам.

Логика Запада рушится

Политический обозреватель Александр Асафов в разговоре с «360» отметил, что присоединение Абхазии и Южной Осетии станет провалом для Запада уже потому, что полностью противоречит его мировоззрению.

Это событие в любом случае будет негативно воспринято Западом. По его мнению никто добровольно присоединиться к России не хочет — это просто невозможно. И нарушение этой западной логики ими воспринимается болезненно. Александр Асафов

Асафов добавил, что зарубежные эксперты наверняка достаточно внимательно изучают высказывания российских политиков и в частности Медведева. Однако делают ли они при этом какие-то выводы — вопрос открытый.

До русских нет дела

Политолог и журналист Юрий Светов в свою очередь отметил, что на Западе едва ли примут к сведению слова заместителя председателя Совета безопасности России.

Светов уточнил, что отношение к России хорошо продемонстрировал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, подрабатывавший после отставки советником у тогда еще президента Украины Петра Порошенко.

«Расмуссен сказал: какое дело Западу до этих слов русских о „красных линиях“ и всем прочем? Запад будет действовать так, как он считает нужным. И это так. Поэтому прислушиваться они, естественно, не будут», — сказал политолог.

Желание людей прежде всего

Светов пояснил, что веской причиной для присоединения станет, может стать в первую очередь, волеизъявление самих жителей Абхазии и Южной Осетии. Там эти вопросы обсуждались не раз, к тому же очень многие жители республик уже имеют российское гражданство.

«Второй вопрос — это гарантии их безопасности вследствие такого решения. Ведь Грузия считает, что она рано или поздно вернет Южную Осетию и Абхазию. Неизвестно, приведет ли объединение республик с Россией к новой фазе конфликта. То есть будут взвешиваться все обстоятельства», — сказал Светов.

Он отметил, что возможное присоединение принесет немалые экономические затраты для России. Прошло уже 30 лет после грузино-абхазской войны, а Абхазия по-прежнему не восстановилась. И хотя денег потрачено много, результаты пока не видны.

Думаю, что это будет непросто. Потому что если в Южной Осетии, в общем-то, высказывают желание объединиться, может быть даже с Северной Осетией, то в Абхазии очень сильные настроения, что они должны быть суверенным государством. Юрий Светов

Запад привык к роли хозяина

Светов напомнил, что в 2008 году определенная часть Запада была на стороне Грузии и поддержала нападение на Южную Осетию. Тогдашний грузинский президент Михаил Саакашвили решился на такой шаг, чувствуя за собой поддержку, прежде всего, американцев.

«И все эти годы „западники“ называют эти территории оккупированными и признавать их не будут, что бы ни произошло. Реалии, которые связаны с Украиной, им тоже признать пока невозможно. Это чисто психологические вещи: доминировали, были хозяевами мира и вдруг вынуждены считаться с тем, что другие государства поступают так, как они считают нужным», — объяснил политолог.

По его словам, примером может служить ситуация с Нигером. В мире постоянно происходит масса переворотов, однако именно на маленькую страну в Западной Африке Запад пытается оказать мощное давление, готов на интервенцию.

«А все потому, что в Нигере свергли их сторонника. Так и здесь: Запад всячески обрабатывает Грузию. Однако она ведет себя сейчас вполне разумно, хотя ее руководство, конечно, стремится ввести страну в НАТО и Европейский союз», — сказал Светов.