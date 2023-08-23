Власть 23 августа 2023, 00:50 Медведев допустил исчезновение Украины с карты мира Медведев: Украина может исчезнуть как государство РИА «Новости»

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Украина как государство может исчезнуть с политической карты мира в результате конфликта. Такое допущение сделал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной изданием «Аргументы и факты».

«Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время — грузинских агрессоров. А в будущем — вполне вероятно — исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира», — написал Медведев.

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Свою работу он посвятил годовщине вторжения Грузии в Южную Осетию и признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

По мнению политика, еще одним итогом украинского конфликта станет «позорный уход» киевских властей, которых он сравнил с «уродливыми фриками, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру».

Российская армия научилась эффективно противодействовать западному оружию, поэтому контрнаступление ВСУ обречено на провал, привели ранее «Известия» слова Медведева на форуме «Армия-2023». Выставка проходила на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот».