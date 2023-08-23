Власть 23 августа 2023, 03:54 Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России Медведев: вход Южной Осетии и Абхазии в состав РФ может быть реализован РИА «Новости»

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Идея присоединения к России Южной Осетии в Абхазии действительно может быть реализована. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о разговорах на тему принятия Грузии в НАТО в своей статье для «Аргументы и факты».

Он отметил, что российская сторона не нуждается в повторении событий 2008 года. Москва до сих пор готова решать вопросы дипломатическим путем. Однако РФ не станет медлить, если перед ней возникнет реальная угроза.

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«В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины», — заявил Медведев.

Также в своей статье заместитель председателя Совбеза РФ допустил исчезновение Украины с мировой карты. По его словам, «позорный уход» руководства киевского режима станет еще одним итогом конфликта на Украине.