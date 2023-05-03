Эксклюзив 03 мая 2023, 12:30 «Tinder — как мозоль». Разочарованный россиянин потребовал от приложения миллиард рублей Бизнесмен Воловик подал иск против владельца Tinder компании Match Group на 1 млрд рублей

Читать 360tv в

Приложение Tinder создали специально для того, чтобы затянуть поиск пары. За потраченное время и нервы предприниматель Александр Воловик потребовал от его владельца один миллиард рублей. Мужчина рассказал «360», что в случае необходимости готов поехать в страну, где находится штаб-квартира ответчика.

Иллюзия выбора

Объявление Tinder о скором уходе из России не расстроило его, а стало триггером — мужчина безуспешно пытался найти там девушку. Александр Воловик решил потребовал компенсацию. Мужчина живет в Москве, но сохранил прописку в Челябинске, поэтому иск отправил по почте в Челябинский городской суд.

Реклама

«Просто психанул, увидел еще раз Tinder — как мозоль. <…> Это приложение, которое заинтересовано в том, чтобы люди не находили друг друга, а вечно искали, просто зависали там и тратили свое время», — сказал он.

Александр Воловик вывел свою статистику — каждая десятая девушка переводила общение в мессенджеры и либо предлагала интим-услуги, либо просила оформить подписку на сервисе OnlyFans, и только 1% собеседниц он увидел вживую. Предприниматель назвал Tinder самообманом, иллюзией востребованности у женщин и выбора у мужчин.

Размер ущерба

Рухнувшие надежды найти любовь и сотни часов, проведенных в приложении впустую, он оценил в один миллиард рублей. После консультации с юристом он решил сначала ограничиться иском в российский суд. Но если потребуется, готов поехать за рубеж.

«Учитывая, что Tinder весь свой бизнес строил на том, чтобы выкачивать из людей деньги, вряд ли он станет легко их отдавать», — предупредил Александр Воловик.

Tinder принадлежит американской компании Match Group — подразделению корпорации InterActiveCorp с штаб-квартирой в Далласе штата Техас. Приложение перестанет работать в России 30 июня. Телеведущая Роза Сябитова призвала не делать из этого трагедии — у россиян, по ее словам, осталось достаточно способов познакомиться.