Общество 02 мая 2023, 14:35 Компания-владелец Tinder анонсировала уход из России до 30 июня Владеющая приложением для знакомств Tinder компания Match Group уйдет из России до 30 июня

Владеющая онлайн-приложением для знакомств Tinder компания Match Group анонсировала уход из России. Жители страны смогут пользоваться сервисом до 30 июня, следует из ежегодного отчета организации.

«Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — отметили аналитики компании.

Match Group — американская компания, штаб-квартира которой находится в Далласе, штат Техас. Под ее управлением находится несколько популярных сервисов знакомств, среди которых Match.com, Meetic, Ok Cupid, Hinge, Plenty Of Fish, Our Time и другие.

В прошлом году руководство Tinder отключило платные опции на территории России, после чего количество пользователей иностранных приложений для знакомств значительно сократилось. На этом сказалось и решение сервисов Badoo и Bumble о блокировке своих российских сервисов.

По мнению психолога Сергея Маркелова, подобные приложения мешают выстраивать нормальные отношения с партнерами. Специалист добавил, что сервисы для знакомств рассчитаны лишь на разовые встречи.