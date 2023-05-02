Общество 02 мая 2023, 18:57 Сваха Роза Сябитова заявила, что уход Tinder не повлияет на россиян

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Приложение для знакомств Tinder уйдет из России 30 июня, но молодые люди смогут найти друг друга сотнями других способов. Об этом «Абзацу» рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова.

По ее мнению, пары смогут знакомиться в других группах, на мероприятиях, через знакомых. Кроме того, известно много случаев, когда в Tinder сидели мошенники, так что уход приложения в некотором роде обезопасит людей.

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«Интернет — это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder — ничего не произошло вообще», — сказала Роза Сябитова.

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