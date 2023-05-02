02 мая 2023, 18:57
Сваха Роза Сябитова заявила, что уход Tinder не повлияет на россиян
Приложение для знакомств Tinder уйдет из России 30 июня, но молодые люди смогут найти друг друга сотнями других способов. Об этом «Абзацу» рассказала сваха и телеведущая Роза Сябитова.
По ее мнению, пары смогут знакомиться в других группах, на мероприятиях, через знакомых. Кроме того, известно много случаев, когда в Tinder сидели мошенники, так что уход приложения в некотором роде обезопасит людей.
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«Интернет — это только возможность быстро найти информацию о человеке, а дальше нужно выходить в реальность. Чтобы найти одного из ста, сто анкет точно надо перелопатить. Пусть все женихи и невесты успокоятся: ушел Tinder — ничего не произошло вообще», — сказала Роза Сябитова.
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