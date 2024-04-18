Общество 18 апреля 2024, 00:47 (обновлено: 18 апреля 2024, 01:49) Неприличные стулья, черная шкатулка и бюст Аполлона. Тайные знаки в интервью Дурова Психолог Миллер: символы в интервью Дурова показали, что он не лишен сюрпризов lukomore. org/Global Look Press

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Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым. На кадрах за спиной предпринимателя мелькали двусмысленные предметы интерьера: два неприличных стула, большой бюст Аполлона и черная шкатулка. Что это — скрытое послание миру или вещи, характеризующие Дурова как человека? Об этом — в материале «360».

Многие скажут, что никаких скрытых смыслов в предметах интерьера нет — Дурову подарили сувенир, он поставил его на полку и решил не убирать перед приходом съемочной группы. Такое мнение можно было бы принять за рабочую версию, если бы не другие скрытые послания.

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Основатель Telegram начал беседу с Такером фразой, которая заставила вспомнить недавнее интервью президента Владимира Путина этому же журналисту и роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».

«Это будет долгая история. Я родился в СССР в 1984 году — интересный год, чтобы родиться», — сказал Дуров.

В кадре можно заметить стилизованные гантели — весь мир знает, что Дуров серьезно занимается собственным телом и демонстрирует накачанный торс в соцсетях. Также можно заметить бюст Аполлона — символ молодости и мужской красоты. Однако все это не вяжется с двумя неприличными стульями, которые являются прямой отсылкой к тюремной загадке: «Есть два стула. На какой сам сядешь, на какой мать посадишь?».

От сумы да тюрьмы не зарекайся

Оказывается, неприличные стулья относятся не только к тюремной загадке, рассказал «360» психолог, доктор наук по культурологии, профессор Андрей Зберовский. Он напомнил о римской поговорке: «Помни о смерти». Когда великий полководец с триумфом заезжал в Рим, специальный государственный раб периодически шептал ему на ухо: «Помни, что ты не бог».

«От сумы, да от тюрьмы не зарекайся. <…> Символы стульев дарят успешным людям, чтобы они не забывали, что они сегодня успешны, а завтра все может пойти не так. Некое напоминание о бренности бытия, так скажем, о бренности своего сегодняшнего высокого положения. Сегодня ты успешный, богатый человек, а завтра ты можешь оказаться в тюрьме, где сидят перед тобой какие-то зэки, и будут ставить жизненный выбор по своим правилам. <…> Не возносись высоко, сохраняй адекватность и будь осторожен», — объяснил специалист.

Ящик Пандоры

Черная шкатулка представляет собой ящик Пандоры — он существовал в античной мифологии, объяснил Зберовский. Начиная новое дело, человек никогда не знает, какие неприятности может нажить.

«В этом плане шкатулка показывает неочевидность тех или иных рисков, которые могут возникнуть. Поэтому это некий призыв к осторожности в любом деле, в начале какого-то нового дела», — подчеркнул эксперт.

Бог аферы

Что касается Аполлона, то он в Древней Греции был символом туризма, бизнеса и торговли. Этот бог обеспечивал успешное плавание кораблей по морям. Одновременно с этим Аполлон — бог плутовства, воровства и аферы.

«В данном случае обычно Аполлона дарят для успешной бизнес-деятельности, чтобы было везение в жизни. Поэтому эти все символы „околобизнесовые“. Они дают удачу, успех в бизнесе, в новых начинаниях, в путешествиях. При этом напоминают о тех рисках, которые подобная жизнь, подобная деятельность с собой несут. <…> Подобные подарки необязательно самим человеком покупаются. Могут друзья дарить и смысл определенный вкладывать, потому что эти смыслы под деятельность Дурова, под его новые проекты вполне все подходят», — заключил эксперт.

Pavel Durov/Instagram.com / Global Look Press

Гении выходят за грань

Люди, которые выходят на определенный уровень достатка и совершают прорыв в какой-то области, являются гениальными личностями, рассказала «360» практикующий психолог, сексолог Александра Миллер. Дуров относится к этому типу людей.

«Возьмем или IT-сферу, или художников великих, или еще что-то, то есть они выходят за грань. Люди, которые выходят за грань, у них совершенно иной уровень мышления, не такой, как мы привыкли видеть у среднестатистического человека. Поэтому, какой смысл вложил Дуров в эти стулья, для меня огромная загадка», — отметила специалист.

lukomore.org/Global Look Press

Бюст Аполлона может свидетельствовать и о самолюбовании. Из «забитого мальчика» Дуров превратился в популярного, богатого человека.

«Конечно же, сейчас он купается в лучах славы, в лучах успеха. Безусловно, здесь есть и самолюбование, и некий вызов обществу, что вот „посмотрите, какой я“. Да, здесь есть такая история», — заявила психолог.

Шкатулка в свою очередь олицетворяет нечто потаенное и скрывает массу всевозможных загадок и сюрпризов.

«Я думаю, что Дуров не лишен этих сюрпризов, поэтому вполне логично предполагать, что есть какие-то сюрпризы в этом человеке, и какие-то, возможно, потаенные сокровища. Может быть, он себя олицетворяет как раз-таки с мужчиной-загадкой, и с такими сокровищами тоже, может быть, такое олицетворение как раз к вопросу самолюбования», — подытожила Миллер.

В интервью Карлсону Дуров рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности и встрече с Марком Цукербергом. «360» выяснил, как пользователи отреагировали на беседу.