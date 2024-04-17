Мир 17 апреля 2024, 15:46 «Хорошо Дура поднялась». Как отреагировали в России и мире на интервью Дурова Карлсону IT-специалист Масалович объяснил, зачем Павел Дуров дал интервью Из интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону / YouTube

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Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель с российскими корнями рассказал о жизни в Дубае, внимании спецслужб, отношении к деньгам, собственности, личной безопасности и встрече с Марком Цукербергом. Как отреагировали пользователи Сети — в материале «360».

Что думают об интервью Дурову Карлсону за рубежом

Видео разговора Дурова и Такера в первую очередь вышло в соцсети Илона Маска X — бывшем Twitter. Реакции на интервью появились прямо под постом Карлсона на платформе.

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В комментариях к Дурову и его проектам отнеслись по-разному. Одни комментаторы отметили его таланты, другие — раскритиковали.

«X по-прежнему подвергает цензуре таких людей, как Ник Фуэнтес и Джаред Тейлор. Telegram не идеален, но в нем больше свободы слова, чем здесь», — написал пользователь X под ником classicsgroyp.

Его поддержал другой комментатор.

В Telegram больше свободы слова, чем на других платформах SM. Рей пользователь соцсети Х

«Спасибо, что нашли время, @durov, вести такой трогательный разговор. Мы ценим все, что вы делаете!» — добавил dogwifhood.

«Я впервые увидел интервью с Дуровым. Он не такой, как я ожидал, но я стал гораздо больше уважать его и Telegram после того, как услышал, за что он выступает и каковы его цели в отношении Telegram как платформы. Отличное интервью!» — заявил доктор юридических наук из Польши Алекс Джуричич.

Из интервью Павла Дурова журналисту Такеру Карлсону / YouTube

«Жаль, что вы не спросили обо всех этих огромных ботах и ​​отборе личной информации», — высказался Fletch17.

«Держите свою морду, ЦРУ, подальше от Telegram», — пригрозил админ сообщества America First.

Что думают о Дурове в России

На родине интервью основателя Telegram тоже вызвало неоднозначную реакцию. Так, сторонники Дурова оценили его гениальность.

«Идеи Дурова не для средних умов», — написала Наталья Л. в Telegram-канале «360».

«Как инженер, я улыбался на протяжении всего интервью», — поделился Quantfidential.

«Очаровательный. Павел потрясающий. Его намерения кажутся чистыми. У него нет ни жадности, ни зависти. Миру нужно больше таких, как он. Отличное интервью!» — высказался Digiknowassets.

«Я думаю, что Павел и Илон связаны одним мозговым стволом. Еще одно отличное интервью, спасибо. Соберите этих двоих вместе на благо человечества», — призвал Эдвард Смит.

«Жаль, что уехал», — написала Елена (Mystic).

Почитала комментарии. Русские его стебут за голый торс на фотках и спрашивают про стену. Иностранцы все благодарят. Может и мы поблагодарим нашего соотечественника? Ведь лучший продукт сделал. Как было офигенно, когда ВК был его. А телега выше всяких похвал. Спасибо, Паша и Николай. Вы — лучшие. Рита Морз пользовательница YouTube

Другие комментаторы не скупились на критику.

«Хорошо Дура поднялась!» — заявил Алексей Дунаев.

«Странно, что не упомянул, как бежал из России, поджав хвост», — посчитал Duskflow.

«В Telegram больше мошеннических аккаунтов, чем в Nazibook и Instaslut вместе взятых», — отметил Скотт Хэнсон.

vk.com/Russian Look / Global Look Press

Некоторые засомневались, зачем Дуров вообще дал интервью Карлсону.

«К чему это интервью? Чтобы что? Позавчерашние новости нам сообщить? Рассказать про прошлогодний снег?» — написала пользователь с ником Julia Migulya.

Российские зрители высказались и о спецслужбах, о которых говорил Павел Дуров.

«Это делают все спецслужбы. Без разницы на страну», — констатировал Alexander.

Pavel Durov / Global Look Press

Часть комментаторов вспомнили родного брата Павла — Николая.

«Самое ценное у него — мозг его брата Николая», — написал пользователь «ВКонтакте» Алексей Гончаров.

«У него есть умный брат в тени и знание, как им воспользоваться. Мне бы так! Тоже бы умничал потом в интервью, считая ненужные мне деньги на карточке», — возмутился Alan Afferist.

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Зачем Дуров дал интервью Карслону

Павел Дуров появляется в медиапространстве крайне редко. И его разговор с американским журналистом — громкое заявление, подчеркнул в разговоре с «360» российский ученый, преподаватель, подполковник спецслужб в отставке, IT-специалист по информационной безопасности, OSINT и конкурентной разведке Андрей Масалович.

По его мнению, Дуров — гениальный разработчик и пиарщик, а Telegram — безопасная и анонимная платформа. Но ровно до тех пор, пока это не начинает мешать какой-то конкретной спецслужбе, не обязательно американской.

Если американцам покажется, что вы им нужны, они объявят, что вы нарушаете закон. И Telegram сдаст вас. Я знаю случаи, когда спецслужбы имели определенные данные, и не могу объяснить, как они попали к ним в руки, кроме как из Telegram. Андрей Масалович

Сейчас задача Дурова — набрать давно заявленный миллиард пользователей Telegram и наполнить содержанием свой внутренний токен, заявил эксперт. Тем не менее это сильный PR-шаг, и еще нужно будет сравнить, у кого окажется больше просмотров — у Дурова или Владимира Путина.