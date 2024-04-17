Технологии 17 апреля 2024, 17:35 Telegram, «ВКонтакте» и точеные пики. Что Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону Павел Дуров дал первое за семь лет интервью Такеру Карлсону YouTube

Читать 360tv в

Не отпускает Россия-матушка Такера Карлсона! Позиционируя свою платформу как площадку для идей и людей, игнорируемых мейнстримными медиа, американский журналист опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым — первое за семь лет, за которые утекло немало воды. О чем предприниматель рассказал и чем это может обернуться, разбирался «360».

Что сказал Дуров в интервью Такеру Карлсону

Расставим точки над i: американский журналист не настолько подкован, чтобы спрашивать Дурова по поводу возвращения стены в ВК. Также Карлсону было неоткуда узнать анекдот про те самые два стула, которые в виде сувениров стояли все интервью прямо за головой программиста.

Реклама

Зато основатель «ВКонтакте» и Telegram много рассказал о том, как принял болезненное решение покинуть Россию, чем ему не приглянулись ни Европа, ни Сингапур, ни Штаты, что он нашел для развития Telegram в Дубае, а также как в работу его мессенджера в разные периоды пытались вмешаться спецслужбы.

YouTube

Павел Дуров — о себе

Начало интервью могло вызвать у Карлсона легкое дежавю, поскольку на просьбу рассказать о себе Павел Дуров заметил, что ответ может оказаться долгим, начиная с перестроечного СССР, откуда его родители увезли сыновей в Италию.

Но обошлось без лекций по истории: Дуров рассказал об учебе в Италии, разнице между капиталистической Европой и коммунистическим Союзом, о гениальном брате Николае Дурове и возвращении в Россию в 90-е, где дети обучались в экспериментальной школе.

По словам предпринимателя, именно в это время они с братом начали заниматься программированием благодаря привезенному из Европы компьютеру.

Мы были одной из немногих семей в России, которые действительно могли научиться программировать, и мы начали это делать. Павел Дуров

Уже в университете Дуров создавал сайты для однокурсников, и однажды это вылилось в создание «ВКонтакте». Так к 21 году он основал первую компанию, соцсеть быстро получила широкое распространение, неизбежно наталкиваясь на сравнение с цукерберговским Facebook*, но успешно развиваясь в России, на Украине, в Белоруссии, да и в целом на территории постсоветских стран.

«Я сам написал код, сам придумал дизайн, сам управлял серверами — это была довольно интенсивная работа. Я даже отвечал на запросы в службу поддержки. Веселое было время», — вспомнил предприниматель.

Global Look Press

Павел Дуров — об отъезде из России

Причиной отъезда из России, по словам самого Дурова, стало его нежелание блокировать группы, которые организовывали протесты в 2011-2012 годах. В результате «веселое время» подошло к концу: программист продал свою долю «ВКонтакте» и покинул страну, что назвал довольно болезненным решением.

Примерно в то же время с братом Николаем он продумывал возможность создания мессенджера, подходящего для безопасного общения, — в будущем это выльется в разработку Telegram, к которому Николай Дуров приложил руку не меньше, чем Павел Дуров.

Он разработал основные принципы шифрования Telegram. Я больше занимался пользовательским интерфейсом. Павел Дуров

Павел Дуров — о попытке строить бизнес в Европе и США

Первым местом, где Дуров попытался строить бизнес вне России, стал Берлин. Основной проблемой стало то, что законы Евросоюза запрещали нанимать для работы программистов извне, да и в целом уровень бюрократизации бизнеса в Германии оказался слишком высоким. Не понравилось россиянину и в Сингапуре, после чего он попытал счастья в Сан-Франциско.

По словам собеседника Такера Карлсона, на первый взгляд американский город с мостом Золотые ворота казался идеальной штаб-квартирой для Telegram. Тут вам вся Силиконовая долина под боком — штаб-квартиры компаний от Twitter до Google и обратно.

Но сияющий град на холме — сюрприз! — встретил Павла Дурова с его Telegram не то чтобы очень дружелюбно.

Global Look Press

Для начала Дурова попытались ограбить на улице. По словам предпринимателя, он возвращался после встречи с одним из основателей Twitter Джеком Дорси, собираясь затвитить новость об этом событии, когда на его смартфон покусились трое местных парней.

Дуров заметил, что технику свою в драке отстоял и успел вовремя отступить. Но впечатление о Сан-Франциско оказалось подмочено.

Павел Дуров — об американских спецслужбах, политиках и корпоративном давлении

Как выяснилось, это была только верхушка айсберга. Основатель Telegram подвергся «чрезмерному вниманию» со стороны ФБР и АНБ. Дуров отметил: при каждой поездке в США двое агентов встречали его чуть ли не в аэропорту.

«Последний раз, когда я был в Штатах, я взял с собой одного из разработчиков, который работает на Telegram. И за моей спиной сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности пытались его завербовать», — рассказал он.

Предприниматель подчеркнул, что его сотрудник признался, что американское правительство живо интересовалось возможностью внедрить в код Telegram определенные обходные пути, чтобы получать данные о пользователях мессенджера.

После штурма Капитолия 6 января 2021 года к Дурову в ультимативной форме обращались американские сенаторы. Демократы требовали от него срочно выдать личные данные участников протеста, угрожая основателю Telegram тем, что в случае отказа тот нарушит американскую конституцию. Республиканцы же пригрозили обвинениями в нарушении той же самой конституции, если он выдаст какие-либо данные.

Оба обращения Дуров проигнорировал.

Не меньше проблем доставило не столько государство, сколько мегакорпорации — Apple и Google, которые используют свои требования к приложениям в откровенно политизированном ключе.

Протестующие у здания Капитолия в США, 6 января, 2021 год / Global Look Press Эвакуация людей из здания Капитолия, 6 января, 2021 год / Global Look Press Протестующие у здания Капитолия в США, 6 января, 2021 год / Global Look Press Протестующие у здания Капитолия в США, 6 января, 2021 год / Global Look Press Протестующие у здания Капитолия в США, 6 января, 2021 год / Global Look Press Эвакуация людей из здания Капитолия, 6 января, 2021 год / Global Look Press

Павел Дуров — о кибербезопасности

Говоря о желании властей разных стран и крупных компаний следить за информацией в интернете — ради контроля или ради прибыли — Павел Дуров заметил, что от Большого Брата, кем бы он ни был, укрыться полностью невозможно.

«Вы все равно будете пользоваться смартфонами iPhone или Android. И теперь, после того, что я испытал в США, у меня очень ограниченное с точки зрения безопасности доверие к платформам, разработанным в США», — рассказал основатель Telegram.

Павел Дуров— о Марке Цукерберге и Илоне Маске

Извечная, уже перешедшая в разряд мемов битва «ВКонтакте» и Facebook* отчасти продолжилась и в интервью Такеру Карлсону. Основатель российской соцсети заметил, что лет 10 назад встречался с Марком Цукербергом. Дуров спросил у него, есть ли у Facebook* планы расширяться в России, а американец поинтересовался, не собирается ли Дуров в экспансию на Запад. Оба ответили нет. И оба, получается, слукавили.

Основатель Telegram также поделился, как он уличал Цукерберга в использовании идей, высказанных им, Дуровым, в частной беседе.

«Они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — заметил предприниматель.

Марк Цукерберг / Global Look Press

Работу Илона Маска в бывшем Twitter, ныне X, Дуров оценил довольно высоко. По его словам, покупка соцсети одиозным миллиардером пошла ей на пользу, так как теперь платформа стала толерантнее относиться к немейнстримным точкам зрения на те или иные вопросы.

«Во-первых, это инновационно. X пробует разные вещи, некоторые из них оказываются ошибками, некоторые работают, но они пытаются делать что-то новое. Последние десять лет такого не было у других в этой индустрии, кроме Telegram и еще нескольких компаний. Крупные игроки скорее копировали успешные модели, которые запускал Telegram, и растягивали их на более крупную аудиторию», — посетовал Дуров.

Павел Дуров — о Telegram и бизнесе и жизни в Дубае

Дальнейшую часть интервью можно назвать довольно элегантным, хотя и очевидным пиаром мессенджера на западную аудиторию: в Telegram в общей сложности сейчас сидит примерно 900 миллионов человек, добить до миллиарда в течение года явно хочется.

Дуров очень много раз в разговоре с Карлсоном повторил, насколько свободной площадкой остается его детище, как эффективен его небольшой (особенно по сравнению с западными мастодонтами) коллектив, как на маркетинг приложения не тратится ни цента. Помимо этого, он опроверг любые связи с российскими спецслужбами и заверил: Telegram дает площадку для любых мнений.

Вишней на торте стала новость о том, что в Telegram перед публикацией интервью зарегистрировался сам Такер Карлсон.

Сейчас Павел Дуров развивает бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, конкретнее — в Дубае.

По его мнению, это идеальное место для работы, где количество выплачиваемых налогов максимально окупается множеством преференций для бизнеса и хорошей инфраструктурой.

Более важно, что это нейтральная страна, которая хочет дружить со всеми. Геополитически она не связана ни с одной из крупных сверхдержав. Павел Дуров

Предприниматель признался, что крупные прибыли от работы над Telegram лежат по большей части на его счетах без особого дела: домов, яхт и частных самолетов Дуров не покупает.

«Я знаю, что, если куплю дом, самолет или что-то в этом роде, то буду тратить время, пытаясь сделать их красивыми. Лучше я буду принимать решения, влияющие на общение миллиарда пользователей, чем буду выбирать цвет диванов в доме, который увижу я, мои родные и пара друзей», — констатировал он.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.