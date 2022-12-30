Эксклюзив 30 декабря 2022, 20:03 ☭ «Повторить великие свершения в точности невозможно». Сто лет со дня образования СССР Политолог Бредихин: миру нужен новый формат СССР Unsplash

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Ровно сто лет назад, 30 декабря 1922 года, был образован Союз Советских Социалистических Республик. Как говорит президент России Владимир Путин, «кто не жалеет в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов». Однако новый опрос ВЦИОМ среди россиян показал, что 58% сожалеют о распаде СССР, хотя 41% уверены в невозможности его воссоздать. У 16% респондентов Страна Советов ассоциируется со стабильностью, еще у 15% — с дружбой народов. Почему жители России придерживаются такого мнения и нужно ли возвращать эпоху — в материале «360».

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Далее — прямая речь опрошенных экспертов.

1 Вадим Авва, латвийский журналист Что касается знаменитой цитаты Владимира Владимировича, если с первой частью этого высказывания все в порядке, то ко второй много вопросов. Разумеется, речь не идет о восстановлении СССР в том виде, в котором он существовал в 1991 году. Но надо понимать, что СССР был фундаментальным конструктом определенной системы безопасности. То, что сегодня происходит в мире, это и есть кризис системы безопасности после развала Союза. Воспользовавшись самороспуском единственного конкурента, Запад начал отнимать через 30 лет после распада СССР все социальные преференции у своего среднего класса, особенно ярко это проявилось в этом году, но процесс начался заранее. Второе — он начал перерождаться в тоталитарный, тяготеющий к фашистским режимам капитализм. Когда мы сегодня говорим о восстановлении СССР, то ультиматум Путина об откатывании НАТО к границам 1997 года и есть возвращение, неполное, но тем не менее возвращение к архитектуре европейской безопасности, которая гарантирует [безопасность] и снимает риски ядерной войны. И мы не можем в этом контексте не говорить о поясе безопасности и восстановлении зоны влияния, которым для России был СССР. Unsplash

2 Антон Бредихин, политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Это сложная дата. Почему? Потому что с этого было создано соединение, которое строилось на разрухе, на крахе более великих государств Российской империи. Соответственно, 100 лет назад лидеры Компартии сделали попытку восстановить — именно восстановить — то, что было ранее. Сегодня говорить о возрождении СССР во многом сложно, да и, пожалуй, не стоит. Действительно, как говорит Путин, была крупнейшая геополитическая ошибка — крах СССР. Но теперь перед нами другие задачи. Нам нужно предложить такой вариант интеграции для стран постсоветского пространства, который будет воспринят всеми, но не только в рамках экономической интеграции. Напротив, нужен новый формат, более близкий. Соответственно, Россия — как центр, ядро будущего объединения — будет продвигать такие варианты развития, когда все государства постсоветского пространства, а также близлежащие страны войдут в новый союз. Но это будет уже не СССР. Это будет совсем иное объединение. Unsplash

3 Вардан Багдасарян, историк и политолог, профессор кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова Войти в одну и ту же реку дважды нельзя. Повторить великие свершения в точности невозможно. Новый век выдвинул новые вызовы и новые реальности. Сегодня, в том числе в условиях специальной военной операции на Украине, запрос на многие из тех механизмов и институтов, которые существовали во времена СССР, есть. Это и вопрос об организации патриотического воспитания, и о большем регулировании экономических процессов, и о национализации стратегических отраслей в развитии экономики, и об определенном ограничении внешней торговли в условиях системного противостояния. Сегодня говорят о том, что советская педагогика содержала многие элементы, от которых отказались неоправданно. В этом отношении запрос на проверенные институты, принципы и механизмы, да и ценности, безусловно, существует.