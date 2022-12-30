Общество 30 декабря 2022, 15:32 Почти половина россиян заявили, что хотели бы восстановления СССР Опрос ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР РИА «Новости»

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Восстановлению СССР обрадовались бы почти 50% жителей России. При этом 58% россиян сожалеют, что государство распалось. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, он опубликован на сайте организации.

Как показало исследование, Советский Союз ассоциируется у россиян обычно с уверенностью в завтрашнем днем, надежностью, молодостью, хорошими временами, дружбой народов, силой и величием, дешевыми продуктами, пионерией.

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Кроме того, СССР для многих — это детство, надежда, справедливость и защищенность. Другие респондентов заявили, что это бесплатное образование, хорошее здравоохранение, но также репрессии и тоталитаризм, Иосиф Сталин, дефицит, продуктовые карточки, очередь.

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Чуть больше половины россиян заявили, что в Советском Союзе было больше хорошего, чем плохого, противоположной точки зрения придерживаются 5%. Еще 38% полагают, что при советской власти было как плохое, так и хорошее.

«Половина россиян, как и в прошлом году, признались, что хотели бы восстановления Советского Союза — 48% (2021 г. — 48%)», — сказано в сообщении ВЦИОМ.

Причем среди мечтающих о восстановлении СССР — 53% мужчин и 44% женщин. Опрос прошел 16 декабря 2022 года, в нем участвовали 1600 совершеннолетних людей.

В эту пятницу, 30 декабря, отмечается 100-летие со дня образования Советского Союза. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что СССР — это неотъемлемая часть РФ.