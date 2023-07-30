Эксклюзив 30 июля 2023, 09:00 Смелость или психическое отклонение? Зачем люди обнажаются на публике Сексолог Никитина: обнаженные акции обычно устраивают люди с не совсем здоровой психикой Freepik

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В Сети широко обсуждают «голый перформанс», который устроили около 15 человек на стендап-концерте в Москве. Люди внезапно разделись перед комиком. Это далеко не первая даже в столице «обнаженная» акция. «360» выяснил, с чем может быть связано желание оголяться на публике.

Раскрепощение и привлечение внимания?

О «голом» представлении, которое устроили на этой неделе на московском концерте, написали многие СМИ. В нем, предположительно, участвовали посетители неких курсов «по раскрепощению», писал SHOT.

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Примерно в те же даты, 25 июля, в Москве заметили голых мужчин, которые пытались познакомиться с женщинами, рассказывал Telegram-канал Mash. По его данным, это тоже были участники флешмоба, причем обучающего — владению своим телом и, видимо, соблазнению.

Подобное происходило и ранее. Например, в марте шестерых молодых людей оштрафовали за пребывание голыми в Московском метрополитене, а в январе тату-модель Полины Моругина (Фейс) попала под уголовное дело за оскорбление чувств верующих после обнародования обнаженного фото у храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Периодически в мире устраивают «голые» акции протеста — видимо, предполагается, что обнаженка априори привлечет внимание. Прошлым летом две активистки разделись до пояса на Дне открытых дверей в резиденции немецкого канцлера Олафа Шольца и потребовали ввести эмбарго на поставки газа. А в мае 2022 года девушка в одних трусах выбежала на красную дорожку Каннского кинофестиваля, чтобы все увидели, что ее туловище раскрашено в цвета украинского флага.

И все-таки — речь идет об эксцентричных попытках обратить на себя взоры или о психических отклонениях?

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Фиксация, травма или болезнь?

Психотерапевт, сексолог Лариса Никитина предположила, почему человека может тянуть обнажаться на публике, если у него нет серьезных психиатрических проблем.

В первую очередь такое поведение может быть связано с некой фиксацией, когда человек в глубоком детстве не прошел правильно этапы психосексуального развития. Каждый ребенок обязательно возрасте около двух лет — кто-то и с полутора лет, кто-то чуть позже — начинает снимать штаны. Его переодеваешь, а он скидывает штаны и бегает голышом. И вот здесь очень важно, чтобы ребенок получил одобрение от старших — тогда он закрывает эту тему. Если этого не происходит, у него случается некая фиксация — он не прошел это. И он тогда начинает демонстрировать это во взрослом состоянии Лариса Никитина врач-психотерапевт, семейный системный психолог, сексолог

По словам Никитиной, такое поведение обычно ложится все же на «не абсолютно здоровую психику, а слегка, как мы называем, подмоченную»: когда у человека есть, например, пограничные психические расстройства.

Второй причиной может стать травматический опыт. Лариса Никитина поделилась реальной историей: ребенка в садике наказали, поставив на стульчик без штанов, и он стоял в ужасе и стыде перед всей группой, пытался натянуть маечку на себя, а она не натягивалась.

«Потом он либо дома перед собственной женой никогда при свете без штанов не сможет пройти, либо у него так и останется желание, чтобы на него посмотрели и одобрили. Но это мы говорим об относительно здоровых людях. Часто люди с истероидным компонентом попадают в такие истории, потому что им хочется», — подчеркнула эксперт.

По мнению писателя, сексолога Екатерины Молнии, у «людей, здраво оценивающих реальность», не возникнет желания оголяться на публике, тем более в публичных местах.

Почему люди оголяются на публике? Конечно, ко всему можно прицепить причину — от алкогольного опьянения и банального хулиганства до выполнения спецзаданий и эксбиционизма. Но опять же это все идет вразрез со здравым поведением Екатерина Молния сексолог, писатель

Она призналась, что участники перформанса перед комиком в Москве напомнили ей «группу малышей из детсада, протестующую против штанишек и воспитателя».

«Время исследований половых органов — своих и друга — считается нормой в дошкольном возрасте, но бывает и такое, что кто-то в этом возрасте застревает», — заметила сексолог.

Она добавила: «раскрепощаться» можно и другими способами — например, сделать красивую эротическую фотосессию на память.

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Ранее сексолог Евгений Кульгавчук объяснил журналистам желание некоторых людей размещать интимные фото в общем доступе. Эксперт пояснил, что это способ привлечь к себе внимание для людей с эксгибиционистскими наклонностями (видимо, все же какие-то особые наклонности у людей, которые ведут себя так странно, есть), и посоветовал страдающим от недостатка внимания «выделяться иными талантами».

Пожалуй, к этому ценному совету даже нечего добавить.